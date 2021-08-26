Экологические последствия оккупации и карабахской войны

Негативные последствия изменения климата усугубляются с каждым годом, основной причиной климатических изменений признается деятельность человека, поэтому преступления против окружающей среды можно считать преступлениями против всего человечества, пишут завотделом азербайджанского Центра анализа международных отношений Фуад Чирагов и завотделом международного сотрудничества Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана Эмин Гарабаглы в статье для Brussels Morning.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что ущерб природной среде в результате вооруженных конфликтов часто игнорируется, хотя международным гуманитарным правом запрещается оказывать умышленное негативное воздействие на окружающую среду.

Один из таких игнорируемых факторов - последствия нагорно-карабахского конфликта. В период активной фазы войны и в годы оккупации территорий Азербайджана природная среда региона беспощадно эксплуатировалась. Города и деревни, в которых проживало до миллиона человек, были разрушены или даже полностью стерты с лица земли. Некогда цветущий город Агдам пострадал настолько, что представители международных СМИ назвали его "Кавказской Хиросимой".

Утрата Азербайджаном контроля над этими территориями и отсутствие адекватного международного мониторинга сделали возможным совершение преступлений против окружающей среды. Когда-то на территориях Карабаха располагались обширные леса с деревьями и кустарниками, редкими видами животных и растений, водные ресурсы. До войны десятки редких видов животных и растений находились под охраной в государственных заповедниках и других охраняемых территориях. Хищническое поведение по отношению к окружающей среде на протяжении трех десятилетий по-прежнему будет оказывать негативное влияние на жизнь миллионов людей, проживающих в регионе в ближайшие десятилетия.

За последние 27 лет Азербайджан несколько раз обращался к международному сообществу с просьбой расследовать информацию о незаконном захоронении ядерных и радиоактивных отходов на этих территориях. В годы оккупации каждое лето на оккупированных территориях происходили массовые пожары из-за отсутствия эффективной системы управления пожарами и/или из-за наплевательского отношения. Это было задокументировано миссией ОБСЕ по установлению фактов в 2006 году. В отчете указано, что летом 2006 года серия широкомасштабных лесных пожаров охватила территорию площадью 163,3 кв.км в восточной части оккупированных Арменией территорий Азербайджана. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 сентября 2006 года "Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана" в связи с масштабными пожарами подчеркивалась "необходимость срочного проведения экологической операции" и содержался призыв к "оценке кратковременного и долговременного влияния ущерба, нанесенного окружающей среде региона, и мер по его реабилитации".

После освобождения своих территорий Азербайджан пытается оценить весь ущерб, нанесенный жилым районам, инфраструктуре и окружающей среде, а также очистить территории от мин, которые закладывались в течение тридцати лет. Это дорогостоящий и трудоемкий процесс, которая, вероятно, займет много лет. В то же время Азербайджан стремится обратиться к международному сообществу с призывом остановить продолжающееся загрязнение и нанесение ущерба окружающей среде в регионе. Зангезурский (Гаджаранский) медно-молибденовый комбинат и Капанский горно-обогатительный комбинат в Армении продолжают безжалостно загрязнять источник питьевой воды, которым является река Охчучай (называемая в Армении рекой Вохчи), которая впадает в реку Араз, а оттуда в реку Кура и, наконец, в Каспийское море. Другими словами, загрязнение реки Охчучай ставит под угрозу благополучие миллионов людей, а также флору и фауну региона.

Немецкая компания CRONIMET была активным игроком в горнодобывающем секторе Армении и основным акционером (60%) Гаджаранского медно-молибденового комбината и Капанского горно-обогатительного комбината. Многие экологи по-прежнему недовольны реакцией CRONIMET на воздействие деятельности компании на окружающую среду. Посольство Германии в Азербайджане утверждает, что немецкая компания продала свои акции в 2019 году. Также, по словам посла Германии, компания является частной, и поэтому CRONIMET не может нести никакой юридической и/или уголовной ответственности. Но согласно немецким законам и постановлениям, уголовное преступление, влекущее за собой корпоративную уголовную ответственность, необязательно должно быть совершено в Германии. Если компания находится в Германии, основанием для корпоративной ответственности также могут стать уголовные преступления, совершенные за границей, если они связаны с бизнесом компании.

К сожалению, Армения еще не присоединилась к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков, принятой в 1992 году в Хельсинки. Этот международный документ служит механизмом усиления мер и международного сотрудничества, направленных на достижение экологически обоснованного управления и охрану трансграничных поверхностных и подземных вод. Поскольку Армения отрицает какие-либо обязательства перед международным сообществом по защите окружающей среды в соответствии с законом, единственный способ остановить это преступление - это повышение осведомленности и давления со стороны международного сообщества.

Правительство Армении и немецкая компания пытаются избежать любой юридической или моральной ответственности за продолжающийся ущерб окружающей среде. Поэтому Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с критическим состоянием реки Охчучай, в том числе с целью информирования об ожидаемых экологических рисках для реки и ее экосистемы из-за продолжительного загрязнения со стороны Армении. В Азербайджане надеются, что экологические издержки конфликта и обязательства всех ответственных сторон будут оценены в соответствии с принципами международного права.