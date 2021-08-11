Армения вновь завозит войска в Азербайджан

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте заявление, в котором сообщила о нарушении Арменией трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

В ведомстве отметили, что Армения не обеспечила полный вывод остатков своих вооруженных сил с территории Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации.

Кроме того, в Минобороны указали на то, что в последние дни Армения, грубо нарушив трехстороннее заявление, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются миротворческие силы России, размещает новые армянские посты вблизи населенных пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также на территориях восточного направления административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов.

"Со стороны азербайджанской армии принимаются адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации. Все это происходит на фоне безответственного и подстрекательского приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна о применении силы армянской армией всеми средствами. Напомним, что бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступил с провокационной военной доктриной под названием "Новые войны, новые территории". Его позорная судьба известна всем", - сказано в заявлении.

В оборонном ведомстве также акцентировали внимание на том, что со стороны азербайджанской армии будет обеспечено принятие всех адекватных мер. "Российская Федерация в соответствии с положениями трехстороннего заявления должна положить конец размещению вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где они временно дислоцированы", - подытожили в ведомстве.



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, Армения в настоящее время пытается установить границы допустимого в ее поведении с точки зрения России и ОДКБ.

"Завоз войск в зону ответственности российских миротворцев явно связан с переговорами в ОДКБ по поводу армянского председательства в этой организации. Армения прощупывает сейчас и Россию, и ОДКБ, как далеко они готовы идти на возможное вмешательство в послевоенные процессы", - прежде всего сказал он.

"В идеале армянское руководство хочет добиться двух вещей: во-первых, вбить клин между Россией и Азербайджаном, во-вторых, вбить клин между Азербайджаном и ОДКБ. В перспективе Ереван желал бы соединить первое и второе во втягивание ОДКБ в армяно-азербайджанское противостояние. Под это сейчас и ведутся все эти провокации на границе двух стран, а теперь еще и в зоне ответственности российских миротворцев: в Ереване смотрят на реакцию РФ и ОДКБ - одобрят они это, осудят или займут нейтральную позицию", - обратил внимание Алексей Фененко.

В связи с этим полное урегулирование армяно-азербайджанских отношений на данный момент представляется проблематичным. "Абсолютного урегулирования пока ожидать не приходится. В Армении в настоящее время слишком сильна "партия реванша", как раньше была сильна "партия войны". Причем и Никол Пашинян тоже, вернувшись к власти, стал использовать лозунг именно возможности реванша. Говорить о достижении стабильного мира на Южном Кавказе еще рано", - заключил эксперт.