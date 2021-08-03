В Павлодаре разыскивают 200 человек, купивших поддельные паспорта вакцинации

Полиция Павлодара ищет граждан, которые приобрели поддельные паспорта вакцинации от коронавируса, передает Polisia.kz.

Установлено, что в мае четверо медработников одной из павлодарских поликлиник подделывали и продавали паспорта вакцинации. Ложные сведения о вакцинации они вносили в электронную базу данных. Всего злоумышленники подделали более 200 паспортов вакцинации. Каждому из преступников грозит до четырех лет лишения свободы.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны, с помощью которых медработники вели переписку с покупателями фиктивных документов.

"Департаментом полиции Павлодарской области устанавливается круг лиц, приобретавших и в дальнейшем использовавших поддельные паспорта вакцинации. В отношении данных лиц будут проведены соответствующие следственные действия и рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа", – уточнил начальник департамента полиции региона Нурлан Масимов.

Лицам, купившим поддельные паспорта вакцинации грозит крупный штраф, привлечение к общественным работам на срок до 160 часов или арест на 40 суток.