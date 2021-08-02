Почти 6 млн россиян оказались невыездными из-за долгов

Почти 6 млн жителей в первом полугодии текущего года оказались невыездными из-за неоплаченных долгов, следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов.

"Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в первом полугодии составило 5,9 млн", - цитирует документ ТАСС.

На 1 мая нынешнего года в списках невыездных насчитывалось 5,1 млн россиян, так что за два месяца их стало больше на 800 тыс.

Каждый десятый, чье право выезда ограничено, - должник по алиментам. В целом, по данным ФССП, чаще всего ограничивается право на выезд за рубеж должников по алиментам, кредитным платежам и за ЖКХ.