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Три человека стали жертвами наводнения в Иране

Три человека стали жертвами наводнения в Иране

Минимум три человека погибли в результате наводнения в расположенной в центральной части Ирана провинции Казвин, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Еще двое пострадали, уточняет ТАСС.

Наводнение произошло в районе Авадж из-за сильного ливня.

Дождь шел на протяжении 30-45 минут, за такой короткий срок выпало примерно 36 мм осадков - приблизительно столько же, сколько было зарегистрировано за весь весенний период в Казвине.

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