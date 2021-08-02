Три человека стали жертвами наводнения в Иране

Минимум три человека погибли в результате наводнения в расположенной в центральной части Ирана провинции Казвин, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Еще двое пострадали, уточняет ТАСС.

Наводнение произошло в районе Авадж из-за сильного ливня.

Дождь шел на протяжении 30-45 минут, за такой короткий срок выпало примерно 36 мм осадков - приблизительно столько же, сколько было зарегистрировано за весь весенний период в Казвине.