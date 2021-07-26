Осетинские предприятия в полтора раза увеличили производство

Объем промышленного производства в Северной Осетии к июлю 2021 года вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За шесть месяцев 2021 года индекс промышленного производства по республике составил 152,8%, в том числе по добыче полезных ископаемых - на 23,5%, по обрабатывающим производствам - на 37,8%", - сообщили в министерстве промышленности и транспорта региона, передает "Это Кавказ".

Рост обусловлен пятикратным увеличением объема производства одежды, а также резиновых и пластмассовых изделий, в 27,3 раза в регионе выросло производство текстильных изделий, в два раза - готовых металлических изделий. Также выросло производство известняка, доломита, природных песков, безалкогольных напитков, колбасных изделий, а также хлеба и хлебобулочных изделий, - добавили в министерстве.