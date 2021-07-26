Жителям Узбекистана пообещали прохладу

Уже во вторник в Узбекистане станет прохладнее благодаря затоку воздуха с Поволжья

По прогнозам Узгидромета, первыми приток свежего воздуха ощутят северные районы республики - будет 34-37 градусов. По юго-восточным районам температура воздуха также немного снизится и останется в пределах 37-40 градусов, местами по югу сохранится жара в 42 градуса.

"По всей территории республики прохлада распространится в последующие дни. Температурный фон в течение недели будет постепенно снижаться и к пятнице составит 33-35 градусов, что приблизится к нормальным значениям, а в некоторых регионах на 2-3 градуса опустится ниже среднемноголетних значений для конца июля", - пояснили синоптики.

Кроме того, местами 26-27 июля по Узбекистану возможно усиление ветра до 17-22 м/с с порывами до 25-30 м/с, в отдельных районах прогнозируются пыльные бури.