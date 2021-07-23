В Дагестане возродят одно из заброшенных сел

Первый замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Хабиб Джанаев провел встречу с участниками общественной организации села Гамсутль "Возрождение", сообщает пресс-служба ведомства.

Представители организации обратились к главе правительства республики Абдулпатаху Амирханову с просьбой возродить историческое село Гамсутль, которое в настоящее время является одним из ключевых туристических направлений в регионе. По их словам, необходимые условия для развития туризма могут создать именно гамсутлинцы.

"Предки их родового села переселились в село Чох из-за транспортных сложностей. Однако в настоящий момент такой проблемы нет, и инициативная группа призывает всех выходцев села Гамсутль переселиться в родовое село. Кроме того, они хотят, чтобы им были предоставлены земельные участки для ведения подсобного хозяйства и строительства домовладений", – сказано в сообщении.

По итогам переговоров принято решение пригласить руководителя населенного пункта Чох и более детально обсудить озвученные в ходе встречи вопросы.