Дептранс Москвы создаст рейтинг систем распознавания лиц в метро

Департамент транспорта Москвы введет рейтинг качества работы алгоритмов, которые применяются для распознавания лиц в метрополитене. Об этом заявили в самом ведомстве.

Как отмечается, это сделают для усовершенствования работы системы. "Сейчас их три: VisionLabs, Ntechlab и Tevian. Все - российские разработки", - рассказали в Дептрансе.

При этом в ведомстве отметили, что по итогам второго квартала 2021 года лучший результат по качеству показал алгоритм VisionLabs, на последнем месте - Ntechlab.

Помимо этого, в департаменте сообщили, что до конца текущего года планируют запустить систему оплаты проезда через эту систему Face Pay, а также улучшить оценку загруженности вагонов.