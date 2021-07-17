В Тарумовском районе Дагестана появится новая центральная больница

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поручил создать проект новой центральной больницы в Тарумовском районе.

В рамках визита в Тарумовский район глава республики ознакомился с работой центральной районной больницы и проверил ее состояние.

Главврач действующей ЦРБ Марина Мельникова сообщила, что больнице необходим капитальный ремонт.

Также врио главы Дагестана заверил, что средства на строительство новой больницы будут выделены из бюджета республики.