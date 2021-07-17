В Тарумовском районе Дагестана появится новая центральная больница
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поручил создать проект новой центральной больницы в Тарумовском районе.
В рамках визита в Тарумовский район глава республики ознакомился с работой центральной районной больницы и проверил ее состояние.
Главврач действующей ЦРБ Марина Мельникова сообщила, что больнице необходим капитальный ремонт.
Также врио главы Дагестана заверил, что средства на строительство новой больницы будут выделены из бюджета республики.
Вестник Кавказа
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