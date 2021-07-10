Российский бизнес интересуется Африкой

В преддверии второго саммита Россия-Африка, намеченного на октябрь-ноябрь 2022 года в Аддис-Абебе, координационный совет, созданный под эгидой секретариата ”Форума партнерства Россия-Африка” провел третье заседание в формате видеоконференции, сообщает Modern Diplomacy.

Директор Департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко заметил, что поскольку основной вопрос саммита - экономическое взаимодействие между Россией и Африкой, ”прорабатываются идеи новых возможных инструментов для стимулирования российского экспорта в Африку, российских инвестиций на континент, например, через фонд поддержки прямых инвестиций в Африку".

Руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров отметил, что африканские партнеры понимают важность участия России в агропромышленном секторе, крупных инфраструктурных проектах (в том числе участие в континентальной десятилетней программе Африканский союз), развитии энергетики, сельского хозяйства, горнодобывающего комплекса и цифровизации.

В связи с ростом интереса к Африке наблюдается беспрецедентное количество встреч, призывающих заинтересованные стороны, представителей российских министерств и ведомств, ведущих российских компаний и бизнес-организаций к поддержке и участию. Российские компании изучают возможности, но не спешат выполнять какие-либо соглашения, подписанные с Африкой. Декларация сочинского саммита 2019 года считается всеобъемлющим рабочим документом.

В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума по предложению министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся еще один форум, нацеленный на установление деловых контактов. В ходе этой встречи дискуссии были сосредоточены на определении путей для расширения слабого экономического присутствия в Африке.

Бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александр Салтанов признает, что африканские страны не знают о России также много, как они знали о Советском Союзе, поэтому речь идет о создании общего информационного пространства между Россией и Африкой. Полноценная презентация проекта запланирована на октябрь. Салтанов выступает за развитие бизнеса в форме государственно-частного партнерства в нескольких странах и регионах Африки, подтверждая необходимость государственной поддержки российских компаний, поскольку это имеет решающее значение для реального практического прорыва на африканском континенте. По его мнению, в этом контексте создание фонда прямых инвестиций - полезная идея.

Россия поддерживает эффективный двусторонний политический диалог, но ее экономическое влияние слишком слабо, большинство проектов находится на стадии планирования. Быстрорастущая Африка - перспективный рынок для российских компаний. Хотя большинство из них проявляет интерес к деловому сотрудничеству, самые частые жалобы - неадекватная система поддержки, как со стороны государства, так и со стороны финансовых институтов.

Координационный комитет по экономическому сотрудничеству с африканскими странами, созданный в 2009 году, предложил создать фонда поддержки российского бизнеса в Африке. По мнению сенатора Игоря Морозова, члена комитета Совета Федерации по экономической политике и председателя Координационного комитета по экономическому сотрудничеству с Африкой, условия, которые сегодня открываются для российского бизнеса не совсем такие же, как для бизнесменов из Франции, Евросоюза, Индии или Китая. Морозов подчеркнул целесообразность продолжения исследования возможностей и принятия мер для повышения конкурентоспособности России и, с другой стороны, использования преимуществ нового окна - Африканской континентальной зоны свободной торговли.