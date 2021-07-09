Минстрой РФ поможет Дагестану улучшить водоснабжение

Врио главы Дагестана Сергей Меликов обсудил с министром строительства Иреком Файзуллиным тему обеспечения региона качественной питьевой водой, сообщает пресс-служба главы республики.

"Минстрой России окажет поддержку в улучшении водоснабжения Дагестана. В ходе встречи с руководителем республики Меликовым министр строительства России Файзуллин отметил, что для решения вопроса обеспечения региона чистой водой необходим комплексный подход. В связи с этим профильному замминистра даны поручения по разработке решений", - сказано в сообщении.

Меликов отметил, что приоритеты правительства Дагестана совпадают с запросами граждан и федеральной повесткой.

"Одна из наших первоочередных задач - обеспечение населения качественной водой. При утверждении бюджета на следующие периоды мы обязательно предусмотрим средства, чтобы пошагово решать этот вопрос в каждом муниципалитете", - сказал он.

Подчеркивается, что в рамках проекта "Чистая вода", в 2021 году отремонтируют системы водоснабжения в Кизляре, Хасавюрте и селе Батлаич Хунзахского района. Помимо этого, в Хунзахе возведут водопроводные очистные сооружений.

"Также в ходе этой встречи еще одним из ключевых был затронут вопрос расселения аварийного жилья. Для решения этой задачи Минстрой России также окажет поддержку региональным властям", - отметили в пресс-службе.