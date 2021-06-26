Гражданин Грузии исчез в Италии

Семья Темура Мосашвили из Лагодехи (регион Кахетии) обратилась сегодня к властям Грузии и Италии с просьбой помочь в розыске пропавшего родственника: вот уже неделя, как он исчез в итальянском городе Лечче.

Как пишет Спутник-Грузия, 40-летний мужчина до 20 июня находился в итальянском приюте для беженцев, после чего вышел на улицу и пропал.

Его мать отмечает, что у Мосашвили проблемы со здоровьем, он даже попадал в больницу, однако выписывался оттуда уже на следующий день. Сейчас семья не имеет никакой возможности его найти.

Как Мосашвили оказался в Италии в приюте для беженцев, не уточняется.