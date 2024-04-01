Рим поддержал Баку и раскритиковал Париж за антиазербайджанские высказывания

Заместитель главы МИД Италии выступил с заявлением, в котором подверг критике заявление министра иностранных дел Франции против Азербайджана. Итальянский замминистр призвал третьи страны не мешать мирному процессу в регионе.

Заместитель главы МИД Италии Эдмондо Чириелли резко высказался в отношении министра иностранных дел Франции Стафана Сежурне, который выступил с антиазербайджанским заявлением на совместной пресс-конференции с госсекретарем США. Информацию об этом распространил итальянский портал Giornalediplomatico.

Чириелли подчеркнул, что подобные заявления третьих стран могут усилить напряжение в регионе.

Кроме этого, замминистра подчеркнул, что Азербайджан в этом году принимает международную конференцию СОР29 и ответственно подходит к этому вопросу. Поэтому высказывание главы МИД Франции неуместно.

"Заявления на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, сделанные министром иностранных дел Французской Республики Стефаном Сежурне, конечно, не способствуют урегулированию ситуации. Было бы уместно и полезно, чтобы французский министр Сежурне не наносил ущерб усилиям многих, кто со здравым смыслом продвигается вперед к окончательному установлению мира в этом регионе"

- Эдмондо Чириелли