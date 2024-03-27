Вестник Кавказа

МИД Азербайджана обвинил Францию в стремлении к эскалации на Кавказе

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана осудили последние слова французского министра о событиях на Южном Кавказе. В министерстве отметили, что Париж тем самым препятствует мирному процессу в регионе.

В министерстве иностранных дел Азербайджана отреагировали на слова главы МИД Франции о ситуации на Южном Кавказе.

Как отметил пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде, заявление французского министра – яркое подтверждение того, что Париж стремится воспрепятствовать мирному армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Необоснованные обвинения, выдвинутые 2 апреля 2024 года против Азербайджана министром Европы и главой МИД Франции Стефаном Сежурне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Париже, в очередной раз являются ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу"

– Айхан Гаджизаде

Он также назвал недопустимыми обвинения Азербайджана в агрессивной риторике со стороны Франции, которая сама при этом активно вооружает Армению.

"Недопустимо, чтобы французская сторона обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике"

– пресс-секретарь министерства

Он подчеркнул, что всем пора уяснить для себя, что политика таких стран, как Франция, которая в течение трех десятков лет прикрывала армянскую агрессию, не принесла никакой пользы. Гаджизаде добавил, что Франции нужно перестать наконец заниматься деструктивной деятельностью.

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