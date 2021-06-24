В Дагестане ужесточили масочный режим

В пресс-службе главы Дагестана сообщили о том, что на территории республики вводится запрет на проезд в общественном транспорте без масок.

Уточняется, что указ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" от 23 октября 2020 года был дополнен главой республики Сергеем Меликовым новым пунктом, касающимся соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

В пресс-службе пояснили, что необходимость принятия такого решения обусловлена ухудшающейся эпидемической обстановкой.