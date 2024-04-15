Власти намерены капитально отремонтировать ряд поликлиник и больницу на Ставрополье

Власти Ставрополья продолжают приводить в порядок краевые медицинские учреждения. В нынешнем году в 6 округах региона планируется отремонтировать 7 объектов.

В Ставропольском крае в течение 2024 года в капитально отремонтируют 6 поликлиник и одну больницу, которые располагаются в 6 округах региона. Об этом рассказал глава краевого Минздрава.

"В этом году капитально отремонтируем 6 поликлиник в Апанасенковском, Буденновском, Ипатовском, Курском, Минераловодском и Петровском округах, а также районную больницу в Степновском округе"

– Юрий Литвинов

Он добавил, что до мая министерство проработает предложение по обновлению районной больницы в Георгиевске.

Все работы будут выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Руководитель ведомства также добавил, что к настоящему времени по этой программе уже закончили ремонтировать Георгиевскую поликлинику №1.