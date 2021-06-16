Гюльнара Мамедзаде: "Интересы Турции, России и Азербайджана совпадают и ни в коем случае не противоречат друг другу"

Подписанная накануне Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией имеет историческое значение, заявила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

- По вашей оценке, что означает для турецко-азербайджанских отношений подписанная накануне Шушинская декларация?

- Эта декларация имеет историческое значение, учитывая день, в который она была подписана, - День национального спасения. (15 июня Азербайджан отмечал один из своих важных государственных праздников. В тот день в 1993 году Гейдар Алиев был избран председателем Верховного совета Азербайджанской Республики - это было его возвращение к руководству Азербайджаном, только недавно восстановившим свою независимость, прим. ред). Что касается азербайджано-турецких отношений, то это выход на более высокий уровень союзнических отношений. Но важно подчеркнуть, что подписание Шушинской декларации имеет значение не только в контексте азербайджано-турецких отношений, поскольку эти отношения и без того находятся, и находились, и будут находиться на самом высоком уровне, но и для всего региона.

В документе подчеркивается значение поддержания устойчивого мира, стабильности и безопасности в целом на Южном Кавказе – закладываются основы долгосрочного мира и безопасности, экономического сотрудничества с учетом интересов всех стран этого региона. И Россия, и Иран, и Грузия, и Турция, и Азербайджан, и при желании даже Армения получают большие возможности в результате сотрудничества, которое обозначено в декларации. Пункты, которые связаны с военно-политическим сотрудничеством, не направлены против третьих стран. Это является определенной гарантией того, что Азербайджан и Турция поддерживают друг друга на всех уровнях. Декларация была подписана после участия президента Турции во встрече членов НАТО, что еще раз подчеркнуло значение Турции как одной из ведущих держав в регионе, не только на Южном Кавказе, но и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке. Это является определенной гарантией безопасности на большом географическом пространстве.

Речь также идет и об открытии Зангезурского коридора, и о строительстве железной дороги Нахчыван - Карс, которая внесет вклад в интенсификацию связей между странами. Это серьезные экономические проекты, которые выведут в весь регион на более высокий уровень экономического развития и обеспечат серьезные гарантии безопасности.

- Как вы оцениваете визит Эрдогана, в ходе которого он посетил освобожденные территории Азербайджана?

- Эрдоган - первый лидер зарубежного государства, который посетил освобожденные территории. Это символично, потому что Турция на протяжении всей 44-дневной войны оказывала Азербайджану моральную и политическую поддержку. Народы Азербайджана и Турции имеют тесные исторические, культурные, политические связи. Поэтому очень важно, что Эрдоган посетил территории.

На эти земли вернулись истинные хозяева, что позволит возродить регион в его культурном и историческом значении. Мы видим, что оставила после себя армянская оккупация. Заминированы абсолютно все территории. Если не будут предоставлены карты минных полей, то потребуются десять лет для того, чтобы разминировать их, вернуть туда беженцев, перемещенных лиц, наладить там экономическое возрождение. Азербайджан вернулся на свои исконные территории, он прикладывает большие усилия, чтобы вернуть этим землям культурное, историческое экономическое значение. Поэтому и культурный, и исторический контекст этой встречи очень символичен. Это земля, принадлежащая народу Азербайджана, тюркским народам - в этом тоже есть определенная символика.

- На пресс-конференции лидеры отметили значимость участия России в послевоенных процессах в регионе. На ваш взгляд, каковы сейчас отношения в треугольнике Турция – Азербайджан – Россия? Как на них повлияет Шушинская декларация?

- Все, что происходит в этом регионе, в том числе в контексте азербайджано-турецких отношений, не вступает ни в какое противоречие с интересами России. Достаточно давно был сформирован геополитический, стратегический треугольник, который сейчас получает новое развитие уже через конкретные ситуации. Интересы Турции, России, Азербайджана совпадают и ни в коем случае не противоречат друг другу. К сожалению, с подачи тех или иных информационных ресурсов иногда происходит неверная интерпретация происходящих процессов. Но президент России, президент Турции неоднократно заявляли, что согласовывают свои действия.

Россия укрепила свое присутствие в регионе Южного Кавказа, выступила ключевым модератором в переговорном процессе, действует российско-турецкий мониторинговый центр. Все эти процессы обеспечивают баланс интересов на Южном Кавказе. Россия и Турция договариваются по многим вопросам, а Азербайджан выступает важным медиатором в этих процессах.

Россия в не меньшей степени, чем Турция и Азербайджан, заинтересована в открытии коммуникаций, поскольку речь идет об автомобильных и железных дорогах, в том числе между Россией, Ираном, Арменией. Открытие коммуникации упрощает решение многих экономических задач, но самое главное – сейчас в регионе формируется серьезная платформа безопасности.

Думаю, что все эти процессы соответствуют интересам России, Турции, Азербайджана и других стран региона. К сожалению, пока Армения никак не реагирует на эти инициативы. Возможно, сказывается предвыборная ситуация. Многое будет зависеть от того, какие политические силы придут к власти в этой стране после выборов. Но в любом случае Армении придется вписаться в этот процесс. Пока же она пытается пользоваться поддержкой тех или иных политических сил для дестабилизации ситуации в регионе.

Шушинская декларация как раз показала, что никакие попытки нарушить статус-кво, который сформировался в соответствии с международным правом, не может быть нарушен, поскольку есть силы, которые выступают гарантами безопасности в этом регионе.

- Каковы, по вашему мнению, перспективы формата 3+3 с участием всех региональных государств? Что требуется сделать для его полноценной работы?

- Для его полноценной работы все необходимое делается. Это экономическая конфигурация, которая формируется в регионе с учетом открытия коммуникаций, будет соответствовать интересам всех трех стран. Когда формируется такая экономическая платформа, открываются транспортные потоки, налаживается политический диалог. Он должен быть нормализован, исходя из логики процессов, которые заложили лидеры России, Турции и Азербайджана. В перспективе можно будет говорить о налаживании отношений между Россией и Грузией, между Азербайджаном и Арменией. Будут созданы предпосылки для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Словом, серьезной альтернативы этим процессам нет.

Важно подчеркнуть роль, которую сыграл президент Азербайджана в инициировании региональных процессов. Треугольники Россия – Азербайджан - Турция, Россия – Азербайджан - Иран формировались ранее. А сегодня эти пересекающиеся треугольники закладывают серьезную платформу для регионального сотрудничества. Сейчас нужно минимизировать деструктивную роль Армении, которая пока выпадает из процесса и даже пытается ему помешать. Необходимо следовать духу подписанных трехсторонних заявлений на уровне лидеров России, Азербайджана и Армении - эти заявления должны выйти на уровень соглашения. Если будут исполнены трехсторонние заявления, то начнет развиваться экономическое сотрудничество, что повлечет за собой укрепление этой платформы на Южном Кавказе.