В Алматы в ДТП попал автобус, пострадали семеро

Утром 13 июня в Алматы столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, сообщили в департаменте полиции города.

«Водитель К, 1998 г.р., управляя автомобилем Kia K5, следовал по проспекту Абая в западном направлении и на пересечении с улицы Розыбакиева, заехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с пассажирским автобусом 77, марки Лиаз, под управлением водителя Ч, 1960 г.р., который следовал по улице Розыбакиева в северном направлении. От удара автобус по инерции заехал в арык», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса, а также водители автобуса и автомобиля. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Инцидент расследуется управлением полиции Алмалинского района.