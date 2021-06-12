Шенол Гюнеш объяснил, почему Турция уступила Италии на Евро-2020

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш рассказал о причинах поражения команды в стартовом матче чемпионата Европы по футболу против Италии (0:3).

"Это был не наш день. Мы начали терять мяч и не могли отправить его вперед. Сборная Италии была лучше, мы проиграли более сильной команде", - отметил наставник.

По его словам, турецкая команда рассчитывала продемонстрировать свою игру, однако итальянцы превзошли их. "Они чаще выигрывали борьбу за мяч и не теряли его, лучше использовали всю ширину поля. Сборная Италии оказалась готова лучше нас", - признал Гюнеш.

"Чем лучше выглядел соперник, тем больше мы сами отдалялись от собственной игры. Мы уставали, не могли делать то, чего хотели. Сыграть в более агрессивный футбол мы могли, однако этого не произошло", - заявил главный тренер сборной Турции.

Он обратил внимание, что впереди у турецкой команды матчи с Уэльсом и Швейцария, которые она намерена выиграть. "Надеюсь и хочу добиться желаемого уровня игры против Уэльса и набрать очки, которые нам нужны", - подытожил Гюнеш.

Напомним, в группе A, помимо Италии и Турции, выступят сборные Уэльса и Швейцарии.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.

