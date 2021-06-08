Советник Рейганга: Байден должен пообещать Путину не принимать Украину и Грузию в НАТО

Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призывает США пойти на торг с Россией, так как конфронтация не сделает мир безопаснее, а тесное сотрудничество КНР и РФ представляет угрозу Вашингтону. Такими мыслями он поделился в статье для журнала The American Spectator.

Бэндоу предлагает президенту США Джозефу Байдену повторить успех опыт Ричарда Никсона.

"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", – написал автор.

Россия и США могут договориться о невмешательстве в выборы и о запрете кибератак, при том, что в первом аспекте большая доля вины лежит на Америке, анализирует экс-чиновник. Одним из важных условий нормализации двусторонних связей Бэндоу назвал прекращение расширения НАТО:

"Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки".

Бэндоу посоветовал Владимиру Путину и Джозефу Байдену пойти на "какой-нибудь торг", например в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Речь идет о Кубе, Венесуэле, Ливии и Сирии.