Лейла Алиева поучаствовала в церемонии выпуска мальков осетровых (ФОТО)

Сегодня при совместной организационной поддержке Общественного объединения IDEA и Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, в рамках широкомасштабного проекта "Богатые бассейны", направленного на защиту и восстановление биоресурсов внутренних водных бассейнов Азербайджана прошла церемония выпуска в воду 550 тыс мальков осетровых, выращенных на заводах в ООО Xıllı-Balıq , ООО AzVarvara, ООО Azerbaijan Fish Farm.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

За последние десятилетия популяция редких видов рыб в Каспии в результате негативных последствий деятельности человека, загрязнения воды, контрабанды и чрезмерного вылова оказалась на грани исчезновения.

Для всестороннего решения проблемы Общественное объединение IDEA совместно с Минэкологии и "Фондом синего моря" Великобритании (BLUE) предпринимают различные меры по охране рыб и восстановлению их численности, а также по просвещению общества.

Цель проекта "Богатые бассейны" - увеличение естественной популяции видов рыб, выпуск в естественную среду различных мальков рыб, выращиваемых на рыбных заводах, а также уменьшение загрязнения внутренних вод в бассейнах и развитие рыболовства в законном и цивилизованном порядке.

Он был начат в мае прошлого года, на сегодняшний день в его рамках в пруды выпущено более 3 млн мальков.

Отметим, что реализация проекта "Богатые бассейны" по времени совпадает с объявленным 1 мая 4-месячным мораторием на ловлю в связи с сезоном нереста рыб.