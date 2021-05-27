Армения дарит России землю в Зангезурском коридоре

Кабмин Армении сегодня в ходе очередного заседания вынес решение предоставить в безвозмездное пользование участки земли в Капане, Мегри и Техе (Сюникская область) Погрануправлению ФСБ РФ.

Как сообщает Sputnik Армении, соответствующие участки общины были переданы в дар правительству, а оно отдало их ПУ ФСБ.

Данный вопрос на заседании не рассматривался, то есть документ был подписан без обсуждения.

В его обосновании указано, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября прошлого года необходимо укреплять юго-восточные границы Армении, для этого и были выделены участки.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил экстерриториальный характер Зангезурского транспортного коридора, из которого следует, что контроль за трафиком и грузами будет вести погранслужба ФСБ России, и предположил, что для строительства каких-то сооружений или объектов, которые потребуются для реализации соответствующего соглашения, и состоялась передача указанных земельных участков.

"В данном случае роль и задача погранслужбы - это как раз пограничные функции, то есть обеспечение пограничных процедур, контроль логистики и передвижения транспорта", - уточнил он.

"Поэтому я предполагаю, что передача земельных участков произошла в целях реализации положений, которые были обозначены в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре прошлого года", - заключил эксперт.