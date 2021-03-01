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Сторонники Пашиняна выходят на митинг

Сторонники Пашиняна выходят на митинг

В центре Еревана собираются сторонники действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Туда стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент РИА Новости. 

Демонстрации сторонников Пашиняна проходят параллельно с акциями протеста его противников. Они недовольны решением премьера отправить в отставку начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна и требуют, чтобы свой пост покинул Пашинян.

 

 

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