Сторонники Пашиняна выходят на митинг

В центре Еревана собираются сторонники действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Туда стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент РИА Новости.

Демонстрации сторонников Пашиняна проходят параллельно с акциями протеста его противников. Они недовольны решением премьера отправить в отставку начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна и требуют, чтобы свой пост покинул Пашинян.