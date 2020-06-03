Порье предположил, каким может получиться бой Нурмагомедова и Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории, американец Дастин Порье поделился своим мнением о том, как будет проходить поединок чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи.

"Джастин, конечно, сильный борец, у него хороший послужной список, но борьба Хабиба - это совсем другое дело. Это не университетская борьба", - поведал Порье в подкасте The Score MMA.

По его словам, если Гэтжи сможет удержаться вдали от сетки, Хабибу будет очень непросто повалить его в партер. "А если Хабиб прижмет его к сетке, то сделает все, что обычно делает с соперниками. Но в центре октагона Гэтжи создаст ему проблемы", - цитирует Порье Чемпионат.com.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком весе. Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Позднее президент UFC Дана Уайт сообщил, что в сентябре 2020 года планируется провести поединок между Гэтжи и Хабибом Нурмагомедовым.