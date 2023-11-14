Хабиб Нурмагомедов рассказал, чему посвящает свободное время

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что каждую минуту свободного времени посвящает семье. Также он отметил, что воспитывает детей личным примером.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, чему предпочитает уделять свободное время. Оказывается, Хабиб старается каждую свободную минуту проводить с самыми важными людьми в своей жизни – с детьми.

«Но каждую свободную минуту я стараюсь уделить детям. Я считаю, что самое большое вложение в наших детей - это внимание и личный пример»

– Хабиб Нурмагомедов

Приняв решение о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи в 2020 году, «дагестанский орел» оставил позади свои многочисленные победы и рекорды, чтобы посвятить себя чему-то ещё более важному – своей семье.

Для Хабиба семья всегда была крепким фундаментом, и теперь, когда он не проводит бесконечные часы в тренировочном зале, он может уделять больше внимания воспитанию детей. Следуя принципам, заложенным в нём его отцом, который по признанию самого спортсмена, всегда был для него примером.