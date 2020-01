Климат меняет новогодние традиции

В Австралии сейчас самое жаркое время года - лето, которое длится с декабря по февраль. В некоторых районах температура воздуха достигает сорока градусов жары в тени. Особенность австралиского лета - отсутствие осадков. Празднуя Рождество и Новый год австралийцы втыкают елки ставят в раскаленный песок. Quartz в статье The climate is changing—New Year’s Eve celebrations should too отмечает, что празднование Нового года подразумевает возрождение: из пепла старого года восстанет новый, а 2020 год буквально поднимается из пепла.

Сезон лесных пожаров в Австралии в уходящем году был одним из худших в истории. В четырех штатах пожары бушуют на общей площади в 4,6 млн га. Это больше, чем площадь Нью-Йорка или Лондона. Пожары в Новом Южном Уэльсе унесли жизни десяти человек, распространившись на пригороды Сиднея. Хотя пожары в этот период обычное явление, более высокие температуры, сухая погода и сильные ветры приводят к тому, что пламя распространяется быстрее, увеличивая охват и степень повреждения населенных районов. Пострадавшие районы соблюдают запреты на огонь - никаких костров и фейерверков. В Австралии этот Новый год будет совершенно иным.

И в Москве тоже: россияне переживают самый теплый декабрь за 140 лет, привычного снега нет. Новое десятилетие может ознаменовать повышение температуры по всему миру на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными средними значениями, и наши новогодние традиции начинают отражать этот факт: если не в решении о сокращении выбросов парниковых газов, то в способе празднования.

Германия, например, адаптируется изменению климата, временно запретив проведение частных фейерверков. В дополнение к угрозе пожаров, связанной с сухими и жаркими условиями, взрывы способствуют выбросам, увеличению потребления ископаемого топлива и к ухудшению качества воздуха. Агентство по охране окружающей среды ФРГ предложило в канун Нового года провести вечер без фейерверков, избавив страну от 4500 тонн пыли, представляющей угрозу для здоровья. ”Фейерверки создают 15,5% твердых частиц, которые возникают от дорожного движения каждый год”, - заявила руководитель агентства Rheinische Post Мария Краутцбергер.

В Москве в прошлом году было холодно и шел снег, а в этом году, поскольку температура составляет 4,5 по Цельсию, а улицы остаются сухими, городские власти перевезли глыбы искусственного снега длиной в квартал, чтобы придать улицам зимнюю атмосферу.

Кто-то уже готов принять новые правила празднования Нового года. Более четверти миллиона человек в Сиднее подписали петицию об отмене фейерверка в канун Нового года в знак солидарности с борьбой с лесными пожарами. Вице-премьер Джон Бариларо призвал отменить торжество.

Когда во всем мире наступает полночь, мы поем Auld Lang Syne, но нужно учитывать значение лирики: а стоит ли что-то делать только ради сохранения памяти былых времен? От фейерверков, искусственного снега до конфетти - биоразлагаемого или нет - сохранение традиций на фоне экологических проблем обходится дорого. Пришло время отказаться от заснеженных улиц и ночного неба в фейерверках ради фотографии в Инстаграме. В ближайшем будущем они будут совершенно неуместны, как и все шутки по поводу 2020 года, полагает Quartz.