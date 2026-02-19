Вестник Кавказа

Китайский Новый год 2026 в Москве: как российская столица отмечает Праздник Весны

Фестиваль "Китайский новый год в Москве 2026" проходит в эти дни в российской столице в рамках проекта "Зима в Москве". Главная площадка – Манежная площадь. Показываем на фото, как Москва встречает Праздник Весны Чуньцзе.

Праздник Весны, он же Китайский Новый год, с размахом отмечают в Москве на одноименном фестивале в рамках проекта "Зима в Москве". 

Ключевая площадка фестиваля Чуньцзе находится на Манежной площади. События в рамках его программы проходят по всей Москве.

Фестиваль продлится по 1 марта. А празднование Китайского Нового года, который пришел 17 февраля, завершится 3 марта.

Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский Новый год в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
