Звездные войны Дональда Трампа: что такое ”Золотой купол”

На днях стало известно, что у США появится собственная ультрасовременная система ПРО, которой нет равных в мире. Вашингтон видит угрозу как минимум от четырех государств, и готова тратить деньги на защиту. О том, какой будет новая ПРО США, сколько денег уйдет на ее создание и кого так боится Вашингтон - рассказываем в нашем материале.

Что такое ”Золотой купол”?

27 января, через неделю после своей инаугурации Дональд Трамп подписал указ о создании ”Железного купола” - передовой системы противоракетной обороны или, если говорить простыми словами, защиты Америки от вражеских ракет. Один ”Железный купол” уже есть, в Израиле. Он на вооружении у армии страны с 2011 года и частично финансируется Вашингтоном. Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал, что создаст противоракетную систему не хуже израильской, и в конце февраля стало известно, что ”Железный купол” Америки будет ”Золотым”. 20 мая Трамп поделился планами по его созданию. По словам лидера США, этот проект - ”инвестиция в несколько поколений безопасности в Америке”.

Каким будет ”Золотой купол” Америки?

О программе ”Золотой купол” мало что известно на данный момент, кроме того, что она будет развернута на Земле, в океане и в космосе. Очевидно, что система противовракетной обороны будет сложнее и гораздо дороже, чем ”Железный купол” Израиля, как минимум потому что территория Америки более чем в 450 раз больше. Для создания ”Золотого купола” понадобятся радары, сенсоры, ракеты-перехватчики и тому подобные технологии для обнаружения, отслеживания и уничтожения ракет противника до того, как они достигнут цели. По мнению экспертов, ”Золотой купол” будет представлять собой множество связанных друг с другом программ, управлять которыми будет отдельный командный центр.

Сколько будет стоить американская система ПРО?

В начале мая министерство обороны предложило Белому дому три варианта ”Золотого купола” по стоимости: минимальный, средний и масштабный. Трамп не уточнил, какой именно вариант был выбран, однако известно, что ”Золотой купол”, как назвал программу Пентагон, отдавая дань уважения любимому цвету и металлу президента, обойдётся американскому бюджету в $175 млрд. Не исключено, что первые $25 млрд будут выделены уже в следующем году, если Конгресс одобрит подобную трату. Однако Бюджетное управление Конгресса в начале мая подсчитало, что стоимость ультрасовременной ПРО, скорее всего, составит более $500 млрд.

© Фото: U.S. Army Acquisition Support Center

Когда у США появится ”Золотой купол”?

По словам Трампа, будущий ”Золотой купол”, способный перехватывать ракеты, запущенные из любой части света и из космоса, должен быть завершен до окончания его срока, то есть к 2028 году. Однако эксперты в сфере обороны не уверены, что план президента можно осуществить в такие сжатые сроки. Создание ПРО такого масштаба потребует как минимум 7-10 лет работы, и даже в этом случае защитить удастся далеко не всего города страны.

От кого будет защищать ”Золотой купол”?

По мнению Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США в ближайшем будущем ракетную угрозу, притом растущую, для страны будут представлять следующие государства:

Китай, у которого 400 межконтинентальных баллистических ракет

Россия с 350 МБР

Северная Корея с 10 МБР

Иран, у которого МБР пока нет, но к 2035 году, предположительно, их будет около 60.

Помимо МБР, которыми, по мнению РУМО, эти страны могут угрожать США, у Китая и России есть баллистические ракеты подводных лодок, аэробаллистические ракеты, управляемые боевые блоки и крылатые ракеты также представляющие опасность для государства.

”Звездные войны” Дональда Трампа

”Золотой купол” Трампа, во многом уникальная для США программа, разительно отличается еще и от всего, что есть на сегодняшний день в мире, поскольку она предполагает частичное развертывание ПРО в космосе. Более сорока лет назад создать противоракетную оборону в космосе предлагал другой президент-республиканец — Рональд Рейган. Программа Рейгана была названа ”Звёздными воинами”, но осуществлена она так и не была из-за отсутствия технологий и высокой стоимости. Трамп уверен, что США завершат работу Рейгана, положив конец ракетной угрозе для страны.

Кто будет создавать ”Золотой купол”?

Руководить проектом ПРО будет генерал Майкл Энтони, замначальника космических операций Космических сил США, а вот кто будет заниматься разработкой всего необходимого оборудования и систем управления для ”Золотого купола”, пока неизвестно. Среди потенциальных подрядчиков компания SpaceX Илона Маска, разработчик ПО Palantir Алекса Карпа, военно-промышленная корпорация Anduril industries Палмера Лаки, Lockheed Martin и L3Harris.

Как Китай и Россия отреагировали на ”Золотой купол”?

Пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин на очередном брифинге для прессы заявила, что план США по созданию ПРО угрожает превратить космос в поле битвы, разогнать гонку вооружений и подорвать международную систему безопасности, в связи с чем Китай чрезвычайно обеспокоен. По словам Нин, КНР призывает США отказаться от развития и развёртывания масштабной системы ПРО как можно быстрее.

Пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков назвал план по созданию ”Золотого купола” - суверенным делом Америки.

Между тем, 8 мая 2025 года в Совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности, Москва и Пекин выразили озабоченность в связи с разработкой в США программы ”Золотой купол”, высказавшись против использования космического пространства для вооружённой конфронтации.