Зачем нам пишут иностранцы: скам-фабрики и кибер-рабство

Многие пользователи зарубежных соцсетей и мессенджеров хотя бы раз получали сообщения от иностранца, который хочет познакомиться. Часто за этим следует предложение о ”выгодном” вложении денег. Это онлайн-мошенничество, поставленное на поток. Что за иностранцы пишут пользователям по всему миру, кто за ними стоит и насколько масштабная эта проблема?

Мошенники в интернете

Мошенники с фейковых страниц рассылают миллионы сообщений по всему миру, мужчинам и женщинам из разных стран, в том числе и из России. Сотни тысяч скамеров трудятся круглосуточно, пытаясь выкрасть деньги у доверчивых граждан. Индустрия чрезвычайно успешная: ежегодно относительно новый вид бизнеса приносит его владельцам более $ 60 млрд. По мере развития технологий схемы мошенничества становятся всё изощреннее, а жертв - всё больше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто на самом деле пишет с фейковых аккаунтов

Большая часть сообщений от иностранцев на самом деле приходят от иностранцев, точнее, от тех, кто ”работает” в данной индустрии из Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день Камбоджа, Лаос и Мьянма - три страны, где активно развивается онлайн-мошенничество на так называемых ”скам-фермах”. Незнакомцы, которые пишут с фейковых аккаунтов, в большинстве своем сами жертвы мошенничества, которые вынуждены принудительно трудиться на преступные синдикаты.

Что такое скам-ферма?

Скам-фермы, которые также называют скам-фабриками и скам-центрами - это целые корпорации, со своими зданиями, оборудованием и политическими связями. Появились они не на пустом месте: до пандемии коронавируса Лаос, Камбоджа и Мьянма были известны многочисленными казино, прибыль которых внезапно упала практически до нуля с началом пандемии Covid-19. Сперва азиатские казино переключились на олнайн-казино, а затем превратились в скам-фабрики. Мошенничество приобрело еще больший размах с началом гражданской войны в Мьянме в 2021 году, которая продолжается по сей день. За азиатскими скам-фабриками стоят криминальные группировки, большинство из них китайские.

Кто такие кибер-рабы?

Термин ”кибер-рабство” появился одновременно со скам-фабриками, примерно в 2021 году. Кибер-рабы - это большая часть работников скам-ферм, выходцев из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Непала, Филиппин, Тайваня, Тайланда, а также африканских стран. Прибегнуть к рабству владельцы скам-синдикатов решили в связи с тем, что немногие добровольно соглашаются обманывать людей, лишая их денег. Заманивают людей в кибер-рабство, предлагая им хорошо оплачиваемую работу в сфере IT-услуг, коммуникаций, маркетинга, зачастую через соцсети.

Иностранцам нередко предлагают бесплатный перелет, однако оказавшись в другой стране или городе, они попадают в руки торговцев людьми, которые отправляют их на скам-фабрики. Уже на месте у кибер-рабов отнимают паспорта и вынуждают работать по мошенническим схемам под угрозой пыток. Чтобы освободиться, попавший в ловушку специалист вынужден работать практически круглосуточно. Те, кому удалось самим или в ходе спецопераций покинуть скам-фабрику, рассказывают о 20-часовом рабочем дне, недостаточном питании и издевательствах со стороны ”руководителей”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как работают азиатские мошенники?

Основная схема, по которой последние два-три года работают кибер-мошенники из Юго-Восточной Азии называется ”забой свиней” (Pig Butchering). Заключается она в следующем: кибер-раб/добровольный сотрудник пишет десяткам пользователей соцсетей в день, пытаясь вовлечь их в переписку, выстроить доверительные отношения и выведать как можно больше информации. Если жертва идет на контакт, через какое-то время мошенник предлагает ей вложить средства в криптовалюту. Жертва получает ссылку на фейковую криптобиржу, где начинает торговать. Скамеры помогают и создают видимость получения прибыли. Затем жертва начинает терять деньги, а мошенник уговаривает вложить еще больше, пока у неё на счетах не остаётся ничего.

Кто борется с кибер-преступниками?

Зачастую власти и правоохранительные органы городов, где процветают скам-фермы с десятками тысяч подневольных сотрудников, не рискуют вступать с ними в конфликт, чтобы положить конец международному мошенничеству. В Камбодже, в частности, полиция редко вмешивается, поскольку большинство сотрудников скам-фабрик, прежде чем оказаться в рабстве, добровольно подписывают контракт, и, как такового, факта преступления нет. В Мьянме гражданская война, в связи с чем борьба с преступными синдикатами осложняется.

Между тем спецслужбы Индии, Тайваня, Китая, Гонконга, Макао и Вьетнама предпринимают попытки бороться с преступными скам-синдикатами, стараясь в ходе спецопераций спасти своих граждан, попавших в рабство. Несмотря на это индустрия продолжает процветать: скам-фабрики просто переезжают из одних районов в другие.