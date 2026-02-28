Война фейков. Как ирано-американский конфликт породил новый вид пропаганды?

В ближневосточном конфликте 2026 интернет стал важным фронтом, а ИИ-контент - мощнейшим оружием пропаганды, стирающим границу между реальностью и выдумкой. Что такое слопаганда, кому и зачем она нужна и как не оказаться ее жертвой?

Тысячи фейковых видео, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, наводнили всемирную сеть с начала войны Ирана с Израилем и США. Фейки, зачастую низкого качества, были просмотрены и пересланы миллионы раз во всех популярных соцсетях по всему миру, а само по себе это явление получило название слопаганда.

Кто первый начал?

Фейки в военных конфликтах не новое изобретение и не оригинальное: такое средство борьбы с врагом как дезинформация используется со времен, как минимум, Римской империи. Однако война Ирана и США 2026, начавшаяся 28 февраля, вывела информационный фронт войны на новый уровень, в первую очередь, благодаря развитию искусственного интеллекта. Первыми начали США: спустя неделю после начала атак на Тегеран Белый дом запостил видео, в котором реальные американские удары по Исламской республике были замиксованы с видео-клипами из популярных сериалов, фильмов, видео-игр и аниме. Иран ответил каскадом фейковой военной хроники, изображающей атаки на Тель-Авив и американские базы в Персидском заливе. С этого начался расцвет слопаганды.

Что такое слопаганда?

Слопаганда - это сгенерированный с помощью ИИ контент, который служит в качестве пропаганды. Первая часть термина ”слопаганда”, ”слоп” - означает низкого качества контент от нейросетей, вторая часть, ”пропаганда” - инструмент, который используется для манипулирования убеждениями, эмоциями, вниманием, памятью и другими когнитивными и аффективным (чувственными) процессами для достижения политических целей. Термин возник в начале 2020х годов с развитием нейросетей и ростом популярности генеративных ИИ.

Какой бывает слопаганда?

Слопаганда может быть в любом формате, в частности, в виде изображений, видео и текста, а главная ее отличительная черта - использование искусственного интеллекта при создании. Если говорить простыми словами, то слопаганда как способ современной пропаганды - это весь сгенерированный контент, касающийся политики, а также военных конфликтов, который распространяется в соцсетях и мессенджерах. То есть любой мем с Трампом - это слопаганда, как и видео, на котором разрушенная войной Газа изображается как ближневосточная Ривьера с небоскребами.

Как работает слопаганда?

Слопаганда нацелена на всех, кто пользуется соцсетями и мессенджерами, то есть на огромную аудиторию пользователей по всему миру, вне зависимости от пола, возраста, социального положения и политических взглядов. Работает она следующим образом:

Колоссальные объемы фейкового визуального контента воздействуют на человека, пробивая его привычные ментальные барьеры. Слопаганда, какой бы дешевой и абсурдной она ни была, привлекает внимание и воздействует эмоционально, вызывая смех, ярость, отвращение и тд. Сгенерированный с помощью ИИ контент задерживает внимание даже тех, кто просто скролит ленту и переключается между вкладками браузера. Фейковый контент не заменяет реальный мир вокруг нас, а разбавляет его ложью и полуправдой, вызывая определенные ассоциации. Например, видео американских солдат, марширующих по улицам иранского города, призвано продемонстрировать мощь армии США, как и видео с реальными кадрами американских атак по Ирану с нарезками из популярных фильмов. В свою очередь Трамп в виде фигурки лего в компании лего-Сатаны закрепляет эмоциональную ассоциацию: американский лидер - исчадие ада. Слопаганда действительно вводит в заблуждение. Это может происходить как намеренно, так и случайно. Политический троллинг, изначально задумывавшийся как сатира и издевка, выходит за рамки своего контекста и начинает восприниматься серьезно. Этот феномен в современной информационной среде называется ”коллапс контекста”. Вводящая в заблуждение слопаганда быстро распространятся во время конфликтов, кризисов и чрезвычайных ситуаций, когда людям нужна информация, при этом авторитетных источников мало или они публикуют новости с опозданием.

Как используется слопаганда в ирано-американской войне?

Любая вводящая в заблуждение информация надолго остается в сознании человека, а слопаганда, производимая в огромных масштабах и охватывающая большую аудиторию, чревата серьезными последствиями. В случае с ирано-американской войной, у обеих сторон есть причины для того, чтобы активно использовать данный метод убеждения населения:

США, миксуя кадры реальной военной операции с нарезками из фильмов про супергероев и аниме, отвлекают тех, кто просматривает контент, от реальности войны. В таких видео вооруженный конфликт, в ходе которого гибнут как военные, так и простые граждане, преподносится как видео-игра, и не более. Ирония и юмор заменяют горе и страх, и в результате эмоциональная сторона военных действий нивелируется. С помощью такой слопаганды правительство США в определенной мере снимает с себя ответственность за бомбардировки и атаки Ирана.

У иранской слопаганды другие цели. В ходе войны с США и Израилем были опубликованы десятки фейковых видео со сбитыми целями в регионе с тем, чтобы, в первую очередь, представить Иран как несокрушимую силу и посеять панику в регионе. Видео-ролики с Трампом в стиле лего призваны обратить внимание общественности на то, как Иран, будучи угнетенной страной, борется с угнетателями в лице США и Израиля.

Как защитить себя от слопаганды?

Очевидно, что слопаганда - новая реальность информационной войны. ИИ-средства становятся все доступнее, а создание фейкового контента занимает очень немного времени по сравнению с реальными новостными сюжетами. Слопаганда в рамках военных конфликтов дезориентирует и не позволяет адекватно оценивать происходящее. Сгенерированные с помощью ИИ видео, изображения и новости становится все сложнее отличить от реальных, и, к сожалению, в настоящий момент нет законодательства, которое могло бы остановить войну фейков. Пользователям не остается ничего, кроме как внимательнее относится к любому контенту, в том числе проверяя его подлинность за счет поиска достоверных источников. Цифровая грамотность и критическое мышление - единственный способ, с помощью которого можно понять где факты, а где фейки.