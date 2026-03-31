Вьетнам 2026: правила въезда, когда сезон для отдыха, опасно ли там?

В связи с событиями на Ближнем Востоке Вьетнам становится еще более популярным у туристов: все больше людей выбирают государство в Юго-Восточной Азии вместо ОАЭ и других региональных курортов. Что за страна Вьетнам, когда туда лучше ехать отдыхать, какие правила въезда в 2026 году для Россиян?

Вьетнам становится все более популярным туристическим направлением: за первый квартал 2026 года число туристов, прибывающих в страну, увеличилось почти на 12,5% до 6,8 млн человек по сравнению с прошлым годом. В 2025 году россияне попали в топ-10 стран по турпотоку в страну.

Вьетнам на карте

Вьетнам - это социалистическая республика, которая находится в восточной части Юго-Восточной Азии. Глава республики - президент То Лам.

С севера на юг страна простирается на 1650 километров, а ее ширина в самой узкой части - 50 километров.

На северной границе Вьетнама - Китай, на западной границе - Лаос и Камбоджа. Восточная и южная часть страны омывается Южно-Китайским морем, юго-западная - Сиамским заливом. И залив, и море относятся к Тихому океану.

Население Вьетнама - 103,5 млн человек. Около 38% жителей проживают в городах, 62% - в сельской местности.

Столица Вьетнама - Ханой, она находится на севере страны, а самый большой город, Хошимин (бывший Сайгон), - на юге.

Война во Вьетнаме продолжалась более 25 лет с 1954 года. В 1976 году была создана Социалистическая Республика Вьетнам.

Говорят во Вьетнаме на вьетнамском языке, а национальная валюта - донг. Курс донга к рублю на сегодняшний день составляет 1000 донгов к 2,85 рубля. (1 рубль - 350 донгов).

Вьетнам - светская страна, официальной религии в ней нет. Более 86% населения не относят себя ни к одной из религий, 6% - католики, 5% - буддисты.

Где лучше отдыхать во Вьетнаме?

Лучшее время для поездки во Вьетнам зависит от того, какой город для отдыха выбирать. Главные города для отдыха во Вьетнаме:

Ханой, Хошимин, Хюэ - много музеев, исторических достопримечательностей, рынков, кафе, баров и ресторанов. Отдых возможен круглый год, однако с мая по октябрь в Хошимине после обеда часто идут кратковременные дожди. В Хюэ сезон дождей в октябре-ноябре.

Хойан, Дананг - в центральной части страны, Нячанг, остров Фукуок - на юге Вьетнама - лучшие курорты для пляжного отдыха. В первых двух наиболее комфортно с февраля по август, в Нячанге - с января по август, в Фукуоке - с ноября по апрель.

Далат - в центральном нагорье и Халонг - на северо-востоке, вьетнамские города-курорты, в которые едут за красивой природой. Далат славится своими горами, водопадами и кофейными фермами, а Халонг - всемирно известной бухтой, внесенной в список Наследия ЮНЕСКО. В эти города можно ехать в течение всего года, однако в Далате с мая по октябрь - сезон дождей, а в Халонге летом нередко бывают тропические штормы.

Стоит ли ехать во Вьетнам?

Вьетнам славится своим пляжным отдыхом, красивейшей природой, историческими достопримечательностями и необычной национальной кухней. Во многих туристических городах страны есть отели в системе ”все включено”, а средняя цена за отдых в стране (тур) составляет около 150 тысяч рублей за 10 дней на двоих. Цены во Вьетнаме средние: для комфортного отдыха в стране с проживанием, посещением магазинов, кафе и туристических достопримечательностей нужно брать с собой не менее $1000 на человека.

Какая погода во Вьетнаме?

На севере Вьетнама климат субтропический, а в центре и на юге - тропический. С мая по октябрь - сезон дождей как на юге, так и на севере, в центральной части осадков в это время мало, поскольку она защищена горами. С октября по апрель сильные дожди на восточном побережье, а также на севере. В северной и центральной части страны зимой средняя температура - + 15- 17 °C, летом - +38-40 °C. В южном Вьетнаме зимой до + 25-30 °C, летом - до +39-40 °C.

Какие условия для въезда во Вьетнам в 2026 году?

Виза во Вьетнам для туристической поездки сроком до 45 дней для Россиян не нужна. Для тех, кто намерен оставаться в стране до 90, нужно оформить электронную визу стоимостью $ 25 на вьетнамском миграционном портале;

загранпаспорт для поездки в страну нужен, действовать он должен не менее 6 месяцев после выезда;

страховка для посещения Вьетнама не обязательна;

с конца апреля 2026 года в стране внедряется новое правило въезда, в рамках которого необходимо максимум за 3 дня до поездки оформить электронную карту, чтобы получить личный QR-код. Он предоставляется при прохождении паспортного контроля пока что только в аэропорту Хошимина. Оформляется карта на сайте миграционной службы страны. Сегодня система работает в тестовом режиме;

попасть во Вьетнам можно из Москвы. Из столицы России самолеты летают в Нячанг, Ханой, Хошимин, Дананг и на Фукуок. Время в пути прямым рейсом до Нячанга и Фукуока составляет 10-11 часов, до других городов с пересадкой - от 13 часов. Разница во времени между Вьетнамом и Москвой - 4 часа (во Вьетнаме на 4 часа позже).

Опасно ли во Вьетнаме?

Во Вьетнаме очень благодушно относятся к туристам, в том числе и к русским. Что касается уровня безопасности страны, следует обратить внимание на следующее: