В Московской консерватории открыли бюст Вероники Дударовой

Вчера в фойе Большого зала Московской государственной консерватории прошло торжественное открытие бюста дирижера Вероники Дударовой, осетинке, родившейся в Баку и покорившей весь мир.

Экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов:

Вероника Дударова единственная женщина, которая внесена в Книгу Гиннеса, как достигшая высочайшего уровня дирижирования. Она разрушила представления о том, что дирижерское дело – мужское. Я много раз был у нее на концертах и всегда убеждался в том, что она очень добросовестно относилась к работам композиторов. С некоторыми из них я был знаком, и они это подтверждали.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце 1980-х я прилетел в Мадрид по приглашению правящей тогда политической партии. И тогдашний советский посол в Испании Сергей Калистратович Романовский, который вместо того, чтобы обсуждать со мной вопросы, по которым я приехал, все время рассказывал о впечатлениях от концертов Вероники Борисовны в Мадриде. И еще один запоминающийся случай. Как-то концерт Вероники Дударовой задержали из-за того, что на него должен был приехать член Политбюро Гейдар Алиев. Когда она узнала о причине задержки, сказала: "Ну и что, я рада, потому что я бакинка"э

- Дзасохов

Ректор Московской консерватории Александр Соколов:

Вероника Борисовна связана с консерваторией очень тесно. До этого она прошла великолепный профессиональный путь, начиная с бакинской школы-десятилетки и училища при ленинградской консерватории. С таким багажом она поступила в Московскую консерваторию, резко поменяв специальность: она была пианисткой, а поступила учиться на дирижера. В то время было совершенно необычно, потому что как женская профессия дирижирование вообще не рассматривалось. Она осталась единственной, вошедшей в Книгу Гиннеса, как женщина более 50 лет, возглавлявшая крупный симфонический оркестр.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из астероидов в космосе носит ее имя, но главное, конечно, не только во внешних знаках внимания, а в том, что она возглавила оркестр, которым руководила 29 лет. Она много гастролировала, поэтому послужной список чрезвычайно широк. Она одной из первых повернулась лицом к творчеству композиторов-современников, то есть к тем, кого играли мало. Но Вероника Дударова всегда старалась включить в свои концерты такого рода музыку.

- Соколов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на маятник политической жизни, у Московской консерватории, всегда сохраняются связи с творческими институциями тех стран, которые раньше были связаны политически. До сих пор почти все ректоры бывших республик Советского союза - воспитанники Московской консерватории, поэтому связи у нас продолжаются. У меня на кафедре теории музыки есть очень интересные специалисты родом из Азербайджана.

- ректор Московской консерватории

Генеральный директор Большого театра, художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев:

Вероника Борисовна Дударова уже была признана первой женщиной-дирижером в мире, когда я только поступил в консерваторию. Я думать и гадать не мог о том, что я с ней вообще познакомлюсь, потому что она была очень высоко… Тем не менее я выиграл какой-то всесоюзный конкурс, и мне Вероника Борисовна предложила выступить с ее оркестром, причем выступить в Сочи. Я, конечно, был очень благодарен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В память врезалось, как реактивно быстро Вероника Борисовна реагировала на то, что слышала в оркестре и моментально давала четкое, почти жесткое указание, что не надо делать и что надо делать вместо этого. Теперь я уже сам опытный дирижер, не такой как Вероника Борисовна, конечно, мне не удастся стать лучшим дирижером мира среди мужчин, а ей удалось стать лучшим дирижером мира среди женщин. Надо иметь невероятный характер, невероятный талант, силу воли, не говоря уже о том, что необходимо любому музыканту, особенно руководителю коллектива – ритм, энергию, мощь. Всё это было в Веронике Борисовне.

- Гергиев

Народный артист РФ Даниил Крамер:

Мое знакомство с Вероникой Борисовной началось с записи концерта 1975 года. Для меня эта запись была хрестоматийной. Когда я сыграл рапсодию Гершвина, ее услышала Вероника Борисовна, ей понравилось, она позвала меня выступать вместе. И вот тогда я увидел, как знаменитый дирижер, работая с молодым, практически начинающим пианистом, внимательнейшим образом выслушивала мои идеи, и когда ей нравилось, соглашалась.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мое уважение к ней возросло при очень странном случае. Мы выступали в Большом зале консерватории. Уже собирались выходить, дверь нам уже открыли. Я собираюсь сделать шаг и вдруг чувствую на плече руку и шепот сзади: "Стой". Я оборачиваюсь, стоит белая Вероника Борисовна. Она волнуется! Великий, знаменитый дирижер волнуется. Она не может начать. Нам закрыли дверь. Мы стояли, ждали. Потом ее внезапная улыбка: "Все, я готова. Пошли". Вот так мы тогда вышли с ней на сцену. Да, она жестко руководила оркестром, дисциплина была железная. И с ней было легко работать.

- Крамер

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Художественный руководитель и главный дирижер Женского симфонического оркестра Ксения Жарко:

Сильнейшее впечатление, которое врезалось в мою детскую память, это гастроли оркестра Вероники Борисовны. Красивейшая женщина-дирижер, то она выходит в бирюзовом, то в черном, и покоряет океан звуков. Позже я имела счастье с Вероникой Борисовной несколько раз в жизни встретиться. В 1980-х годах в Латинской Америке были гастроли оркестра Вероники Дударовой и до сих пор люди помнят в деталях те концерты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доктор искусствоведения, профессор Татьяна Батагова:

Я написала первую книгу о Веронике Борисовне еще при ее жизни, общалась достаточно плотно и часто. Все, с кем я встречалась, с удовольствием давали мне интервью о ней. Дударова стала при жизни легендой, и это не только гендерный аспект. Мне даже один человек сказал: "Она, как Гагарин, сумела вырваться в космос". Это действительно было невероятно по тем временам, да и сегодня не очень-то и легко. У Вероники Борисовны были уникальные свойства ее таланта, ее дарования, ее жизненного и личностного наполнения, которые ей позволили стать прижизненной легендой. Она отдавала себя публике, между ней и публикой никогда не было барьеров. Она обладала мощной энергетикой и таким погружением в музыку, что эту музыку посылала каждому в сердце. И все это чувствовали.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Внучка Вероники Дударовой Вероника Вайнштейн: