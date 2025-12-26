США построят малые атомные станции для Казахстана: когда, зачем и сколько это будет стоить?

Атомная энергетика Казахстана переживает рассвет: три мировых лидера отрасли готовы строить для страны АЭС. Помимо России и Китая, с которыми Казахстан договорился о строительстве атомных станций, энергетическим сектором страны также будут заниматься США. Что именно и на каких условиях Америка построит для обеспечения энергонезависимости Казахстана?

О чем договорились США и Казахстан?

22 декабря стало известно, что партнерство Вашингтона и Астаны в сфере гражданской ядерной энергетики набирает обороты: в рамках программы госдепартамента США по созданию инфраструктуры для использования технологии малых модульных реакторов (ММР) казахстанский Институт ядерной физики получит симулятор ММР. Обучающая модель модульного реактора нужна для того, чтобы подготовить местных профессионалов для будущего использования американских ММР в стране. Согласно сообщению, опубликованному на сайте американского посольства в Казахстане, в рамках программы страны сотрудничают уже три года, при этом Казахстан стал первым центральноазиатским государством, к ней присоединившимся.

Что такое малый модульный реактор?

Малый модульный реактор - это относительно новый класс ядерных реакторов, которые значительно меньше и не такие мощные, как традиционные ядерные реакторы. Удобство этой ядерной технологии заключается в том, что с ее помощью можно обеспечить электричеством небольшие энергосети, в том числе и в удалённых регионах. Мощность малого модульного реактора обычно менее 300 МВт (в 8 раз меньше, чем мощность АЭС, которую Росатом построит для Казахстана), однако ее хватает, чтобы обеспечить энергией около 300 тысяч домов. В настоящее время лидером в создании ММР считается Россия - единственная страна в мире, где на сегодняшний день есть действующая ММР (”Академик Ломоносов”). За Россией расположились США, Китай, Великобритания и Канада.

Почему Казахстан выбрал США?

Сотрудничество Казахстана и США в области ядерной энергетики соответствует интересам обеих стран. Казахстану атомные электростанции, в том числе малые реакторы нужны для удовлетворения двух целей:

обеспечения энергетической безопасности на фоне ежегодного увеличения энергопотребления; достижение углеродной нейтральности к 2060 году за счёт отказа, в частности, от угольных ТЭС.

США, в свою очередь, стремятся увеличить объемы экспорта своих ядерных технологий: соответствующий указ президент Дональд Трамп подписал в мае 2025 года. Казахстан в этом плане - идеальный партнёр, который не только готов сотрудничать по строительству ММР, но еще и обеспечивающий четверть американского импорта урана.

Когда в Казахстане появятся американские ММР?

Пока что неизвестно, когда именно малые атомные станции из США начнут функционировать в Казахстане. Однако американская компания Sargent &Lundy уже проводит технико-экономическое обоснование для их строительства. Задача инженерно-консультационный конторы с 30-летним опытом - определить, где в центральноазиатской стране резоннее всего будет разместить американские ядерные реакторы. Есть и еще один нюанс: пока что у США нет ни одного готового рабочего ММР, и компании, которые занимаются их разработкой, планируют создать первые только к 2030 году.

Зачем Казахстану малые модульные реакторы?

Крупные АЭС, которыми в Казахстане занимаются Россия и Китай, в первую очередь нужны для обеспечения энергетических потребностей промышленности и населения. Малые модульные реакторы смогут удовлетворить амбиции Казахстана в сфере технологического развития. В конце сентября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в течение ближайших лет страна намерена стать главным технологическим хабом в Евразии. Для успешной цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта, нужны крупные дата-центры, которые потребляют огромное количество энергии. Эту энергию потенциально могут обеспечить ММР.

Сколько будет стоить строительство ММР в Казахстане?

Стоимость малых модульных реакторов зависит от их размера и мощности. По приблизительным оценкам, чтобы построить микрореактор мощностью в 60 МВт, нужны $ 50 млн, а для ММР мощностью в 300 МВт понадобится до $ 3 млрд. Но даже самая дорогая из малых атомных станций в разы дешевле, чем строительство традиционных АЭС: для сравнения, строительство российской АЭС в Казахстане обойдётся в $ 14 млрд. В США несколько компаний занимаются строительством модульных реакторов, однако на данный момент неизвестно, кто именно и на каких условиях обеспечит малыми атомными станциями Казахстан.