”Сила Сибири-2”: маршрут, мощность, сроки строительства и стоимость

20 мая Кремль сообщил, что после визита Владимира Путина в Китай, сторонам удалось согласовать маршрут и некоторые детали строительства трубопровода ”Сила Сибири - 2”, по которому российский газ планируется поставлять в КНР. Что за проект ”Сила Сибири - 2”, какой у него маршрут, мощность и сроки строительства?

Что такое ”Сила Сибири - 2”?

”Сила Сибири - 2” - проект газопровода, который свяжет Россию и Китай. Идея строительства нового газопровода в Китай периодически обсуждалась на протяжении более 10 лет, однако с новой силой о ней заговорили в 2022 году в связи с падением экспорта российского газа на европейские рынки.

Каким будет новый газопровод?

Запланированная мощность ”Силы Сибири - 2” составляет 50 млрд кубометров газа в год, а протяженность - около 2600 километров. По этим параметрам новый газопровод примерно соответствует более не действующему магистральному газопроводу ”Северный поток - 1”, по которому газ из России поставлялся в Германию.

Где пройдет ”Сила Сибири - 2”?

Есть два варианта маршрута ”Силы Сибири - 2”:

через Алтайские горы с точкой выхода в китайском Синьцзяне; строительство газопровода, который соединит Ямальский полуостров с Шанхаем через территорию Монголии.

В сентябре 2025 года стало известно о подписании трёхстороннего меморандума (между Россией, Китаем и Монголией) о строительстве второго варианта газопровода. По итогам встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которая прошла 19-20 мая в Пекине, сторонами была достигнута очередная договорённость по маршруту ”Силы Сибири - 2”, однако детали трассы будущего газопровода неизвестны.

Кто и как долго будет строить ”Силу Сибири - 2”?

В 2023 году, когда велось активное обсуждение проекта, китайское издание South China Morning Post, ссылаясь на свои источники, сообщала о стремлении Пекина свести свои траты на строительство нового газопровода к нулю. На сегодняшний день неизвестно, будет ли Россия, в случае осуществления проекта, строить газопровод по всему маршруту или только на своей территории, как это было в случае с ”Силой Сибири - 1”.

Ресурсы и необходимая экспертиза для строительства трубопровода такой протяженности у российского ”Газпрома” есть: первый российский газопровод в Китай длиной в 2150 километров был построен компанией за 5 лет.

Когда начнут строить ”Силу Сибири - 2” тоже неизвестно. По словам пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова, конкретных сроков начала работы по газовой магистрали на данный момент нет.

Сколько будет стоить строительство ”Силы Сибири - 2”?

Стоимость потенциального строительства газопровода ”Сила Сибири - 2” неизвестна, однако очевидно, что речь идёт о миллиардах долларов. Стоимость строительства газопровода ”Сила Сибири - 1” обошлась госкорпорации ”Газпром” в $ 14 млрд, а ”Северного потока - 2” - в $ 11 млрд.

Зачем нужна ”Сила Сибири - 2”?

Ежегодно Россия поставляет в Китай в виде СПГ и по газопроводу ”Сила Сибири” около 380 млрд кубометров газа стоимостью более $ 4,5 млрд. В случае, если стороны смогут договориться о строительстве второго газопровода, ”Газпрому” удастся компенсировать убытки в связи с потерей, в частности, европейского газопровода ”Северный поток”.

Для Китая ”Сила Сибири - 2” - возможность обезопасить себя на случай перебоев с поставками СПГ с Ближнего Востока и снизить свою зависимость от региона, периодические конфликты в котором приводят к проблемам с импортом.

Для Монголии, которая может стать связующим звеном между Россией и Китаем, в результате строительства ”Силы Сибири - 2” откроется возможность получать доход в виде транзитных сборов за поставки газа.