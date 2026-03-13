Саудовская Аравия и ОАЭ спасут нефтяной рынок?

С начала марта 2026 года Ормузский пролив недоступен для большинства судов, но не все ближневосточные государства полагаются на пролив: Саудовская Аравия и ОАЭ нашли способ, как минимум, частично, отгружать свою нефть импортерам. Как им это удалось, рассказываем в нашем материале.

Блокада пролива чревата для нефте- и газодобывающих стран региона, которые ежедневно терпят колоссальные убытки, не имея возможности доставить углеводороды клиентам.

Форс-мажор на Ближнем Востоке

Из-за атаки США и Израиля на Иран и ответных действий Исламской Республики Ормузский пролив, через который экспортируется около 20% нефти и газа, оказался отрезанным от международного транзита. Форс-мажор в связи с военными действиями на Ближнем Востоке уже объявили Катар, Кувейт и Бахрейн, нефтяное производство в Ираке упало на 70%. Саудовская Аравия и ОАЭ тоже не могут отправлять свою нефть через Ормузский пролив, однако их положение чуть лучше, чем у соседних арабских стран: у них есть нефтепроводы.

Нефтепровод ”Восток-Запад”

Нефтепровод Саудовской Аравии, ”Восток-Запад”, был построен в 1980х годах во время танкерной войны в Персидском заливе. Танкерная война проходила в рамках Ирано-иракской войны, и в её результате пострадало более 450 судов, в том числе проходивших через Ормузский пролив. Чтобы не стать жертвой полной блокировки пролива, Эр-Рияд решил построить нефтепровод, который получил название ”Восток-Запад” и был введён в эксплуатацию в 1982 году.

Длина нефтепровода ”Восток-Запад” - чуть более 1200 километров. Его маршрут проходит от нефтяного месторождения Абкайк на востоке Саудовской Аравии до города Янбу-эль-Бахр на западе. За почти 45 лет своего существования нефтепровод, построенный как запасной вариант для экспорта нефти, никогда не использовался на полную мощность, которая составляет 7 млн баррелей.

Саудовская Аравия восстановит экспорт нефти?

Саудовская Аравия, которая ежедневно добывает примерно 10 млн баррелей нефти, из них оставляя себе примерно три и отправляя на экспорт остальные 7, с помощью нефтепровода ”Восток-Запад” действительно в ближайшее время может полностью восстановить экспорт непосредственно сырой нефти. По состоянию на 10 марта 2026 года, нефтепровод уже работал на 60% своей мощности, а отгрузки нефти в Янбу-эль-Бахре значительно увеличились. Однако помимо нефти, Саудовская Аравия также экспортер нефтепродуктов, которых ежедневно через Ормузский пролив клиентам отправлялось 800 тысяч тонн. Поставки дизеля, авиационного бензина и других нефтепродуктов, производимых в том числе Саудовской Аравии, в настоящее время поставлены на паузу.

Хуситы в Красном море

Нефтепровод ”Восток-Запад”, по сообщениями саудовской нефтяной компании Aramco, заработает на полную мощность в ближайшее время. Однако обходя проблематичный Ормузский пролив, Саудовская Аравия рискует: Янбу-эль-Бахр находится на Красном море, где угрозу представляют хуситы. Военизированная группировка, действующая с территории Йемена, расположенного на юге Аравийского полуострова, превратила Красное море в запретную для судоходства зону после начала израильской военной операции в Газе в 2023 году. Весной 2025 года хуситы заключили перемирие с наносившими по ним удары США, и атаки на суда в Красном море прекратились. С Саудовской Аравией у группировки перемирие с 2022 года, и пока что она не вмешивается в иранскую войну, между тем, судам, связанным с США и Израилем до сих пор не рекомендуют проходить по Красному морю.

Как ОАЭ решают проблему с поставками нефти?

Как и у Саудовской Аравии, у ОАЭ тоже есть запасной нефтепровод: ”Хабсхан-Фуджейра”. Протяженность нефтепровода, построенного дочерними предприятиями Китайской национальной нефтегазовой компании и введённого в эксплуатацию в 2011 году, составляет 360 километров, а маршрут проходит с севера на юг. Мощность ”Хабсхан-Фуджейра” - 1,5-1,7 млн баррелей в день. Ежедневно арабская страна добывает около 3,7 млн баррелей из них примерно 60% или 2,2 млн баррелей уходят на экспорт. С помощью нефтепровода, выходящего к Османскому заливу, ОАЭ способны решить проблему с поставками сырой нефти, однако вопрос переработанных продуктов остаётся открытым, особенно в свете продолжающихся атак со стороны Ирана, которые уже привели к приостановке работы крупнейшего на Ближнем Востоке эмиратского перерабатывающего комплекса ”Рувайс”.

Нефти хватит на всех?

С помощью своих нефтепроводов Саудовская Аравия и ОАЭ могут вернуть на нефтяной рынок примерно 10 млн баррелей - только половину от того, что производит Ближний Восток. Это, скорее всего, несколько поддержит нефтяные цены, которые за две недели с начала войны Ирана с США и Израилем выросли на 35% и продолжают расти.