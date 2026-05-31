С первым днем лета! Красивые открытки и поздравления с началом лета

Вот и лето пришло! Вот-вот наступит самое любимое для многих время года. Представляем красивые открытки с первым днем лета и поздравления с началом лета!

Лето – любимая для многих пора года, особенно в России. Хорошая погода, ласковое солнышко, возможность проводить много времени на природе, загорать и купаться, совершать длительные путешествия – все это – лето!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с первым днем лета

1 июня – отличный повод напомнить себе, родным и близким о долгожданном начале лета. Чтобы поделиться радостью от его наступления, можно отправить членам семьи, коллегам, друзьям и просто знакомым красивую открытку с началом лета.

Картинки, которые можно для этого использовать, можно легко найти и скачать бесплатно в интернете, либо на специальных сайтах с поздравлениями, либо в статьях СМИ, посвященных празднику.

Своими вариантами открыток делится и "Вестник Кавказа".

Поздравления с первым днем лета

К яркой открытке с первым днем лета можно прибавить и словесное поздравление. Его можно сочинить самостоятельно, пожелав всего самого замечательного, а можно отыскать готовый текст в интернете.

Поздравляю с первым днем лета! Ура-ура, наконец-то оно наступило! Желаю жарких дней, прохладных ночей, свежего ветерка и только хорошего настроения!

С первым днем лета! Пусть оно подарит море солнечных улыбок, легкость теплых вечеров и волшебство ярких впечатлений! Желаю беззаботных прогулок, вкусного мороженого и настоящего летнего счастья!

С началом лета! Пусть оно будет таким же ярким, как радуга после дождя, таким же нежным, как утреннее солнце, и таким же волшебным, как звездная ночь у костра. Желаю, чтобы оно запомнилось навсегда!

Поздравляю с наступлением лета! Пусть дни наполнятся ароматом цветов, шумом морского прибоя и смехом любимых людей. Желаю беззаботных прогулок, сочных фруктов и историй, которые станут теплыми воспоминаниями!

С первым летним днем! Пусть солнце заряжает энергией, ветер дарит свободу, а каждое мгновение приносит что‑то чудесное. Желаю легкости, вдохновения и приключений – пусть это лето станет по‑настоящему особенным!

Какого числа первый день лета в России?

Дата наступления лета разнится в зависимости от того, о каком лете идет речь – их может быть несколько.

Календарное лето

Как следует из самого названия, это лето, которое наступает по календарю. Здесь все просто – календарное лето начинается 1 июня, длится три месяца и завершается 31 августа.

Астрономическое лето

Положение Земли на орбите определяет смену астрономических времен года. Астрономическое лето в Северном полушарии начинается в день летнего солнцестояния и заканчивается в день осеннего равноденствия. В 2026 году в России астрономическое лето начнется 21 июня и завершится 23 сентября.

Метеорологическое лето

Это лето определяется погодой: считается, что метеорологическое лето приходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15 градусов. В центральной части России обычно это происходит в конце мая – начале июня.

Однако стоит отметить, что в мае 2026, точнее, в начале и середине месяца были две волны аномальной жаркой погоды, когда среднесуточные температуры составляли максимум 20,6 градусов (7 мая) и 23,9 градуса (22 мая). Однако они сменились сильным похолоданием в конце месяца. Так что вопрос, началось ли метеорологическое лето в Москве, остается открытым.

Фенологическое лето

Сезоны с фенологической точки зрения определяются явлениями живой природы. Поэтому наступление фенологического лета зависит от местоположения. Обычно о его начале говорят тогда, когда начинают цвести шиповник, малина и татарский клен, созревают крылатки вяза.