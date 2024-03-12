Расул Гамзатов — литературный "полномочный посланник" Дагестана

Расул Гамзатов говорил, что в детстве жил жизнью родного села, в юности узнал жизнь народов Дагестана, потом открыл "мир всей нашей земли". Но себя поэт всегда и везде считал литературным "полномочным посланником" Дагестана. Расскажем о творческом пути Гамзатова, полученных им наградах и о том, как сохраняют память о поэте в разных городах.

Когда было опубликовано первое стихотворение Расула Гамзатова?

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района Дагестана. Его отец — известный аварский поэт, драматург и переводчик, народный поэт Дагестана, лауреат Государственной премии СССР Гамзат Цадаса. Писать стихи Расул начал еще в детстве и своим "первым наставником в поэтическом искусстве" называл отца. А первое стихотворение семиклассника Аранинской средней школы было напечатано в республиканской аварской газете "Большевик гор" (сейчас она называется "Хакикат"), вскоре появились и другие публикации. Свои первые стихи он подписывал фамилией Цадаса, но потом взял псевдоним Гамзатов — от имени отца.

В 1939 году он окончил Аварское педагогическое училище в Буйнакске и вернулся в свою школу, но теперь уже как учитель. Через два года Гамзатов пришел в Аварский государственный театр: был суфлером и помощником режиссера, также он работал завотделом и собственным корреспондентом "Большевика гор", редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета. В 1943 году вышел первый стихотворный сборник Гамзатова на аварском языке, тогда же он стал членом Союза писателей СССР.

Учеба в Литературном институте

В 1945 году Гамзатов приехал в Москву и стал студентом Литературного института имени Горького. Он подружился с сокурсниками Наумом Гребневым, Яковом Козловским, Еленой Николаевской, Владимиром Солоухиным, которые начали переводить его стихи на русский язык, а первая книга на русском языке "Земля моя" была опубликована в 1948 году. В 1950-м Гамзатов окончил учебу, тогда же вышел его сборник "Год моего рождения", который в 1952-м был отмечен Государственной премией СССР.

В 1951 году поэта избрали председателем правления Союза писателей Дагестана, и этот пост он занимал до конца жизни. Народным поэтом Дагестанской АССР Гамзатов стал в 1959-м, заслуженным деятелем искусств Дагестана — в 2003 году.

Какие темы Расул Гамзатов называл главными в своем творчестве?

О своем творчестве поэт говорил так:

У меня, говоря строго, всего две темы: Родина и Женщина. Как гражданин своей страны я должен высказать свое отношение ко всему, что происходит вокруг. И как человек я должен выразить свое отношение к другому человеку: я выражаю свое отношение к женщине

Поэма "Горянка" — одно из самых известных произведений Гамзатова — повествует о судьбе дагестанской девушки, отказавшейся выйти замуж за нелюбимого человека. Она была написана в 1956 году, впервые напечатана в аварской газете "Красное знамя" в феврале 1957-го, а русский перевод летом следующего года опубликовал журнал "Дружба народов". Сделанная автором прозаическая сценическая версия ставилась во многих театрах, а в 1975-м "Горянку" экранизировали на "Мосфильме", сценарий режиссер Ирина Поплавская написала вместе с Гамзатовым.

20 марта 1968 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (нынешнем Мариинском) состоялась премьера балета "Горянка", его на музыку Мурада Кажлаева создал балетмейстер Олег Виноградов. Потом "Горянку" ставили в Самарканде, Варне, Сан-Франциско и других городах, а в 1984-м Виноградов представил в Кировском новую версию балета под названием "Асият" — по имени героини. 12 февраля 2020 года спектакль впервые был показан в Дагестанском государственном театре оперы и балета в Махачкале.

Поэма "Берегите матерей", написанная в 1976 году, построена как рассказ автора о своей жизни, где мать была его хранительницей. Произведение, напечатанное в журнале "Знамя", стало очень популярным.

У меня даже и в мыслях не было иметь столько корреспондентов со всей страны. Читатели восприняли мою новую поэму не столько как факт литературы, сколько как факт жизни

— Гамзатов

В 1980-м "Берегите матерей" получила Государственную премию РСФСР.

"Мой Дагестан" — еще одно из самых известных сочинений Гамзатова и первое, созданное им в прозе, правда, с поэтическими вставками. Первая книга была написана в 1967 году, вторая — в 1970-м. В "Моем Дагестане" содержатся размышления, монологи и воспоминания автора о Дагестане и дагестанцах, о родном селе, о литературе и искусстве, природе творчества и характере поэзии. Исследователи по-разному определяют жанр этого произведения: его называют и лирической повестью, и поэмой в прозе, и романом-эссе. Сам автор с этими характеристиками не спорил, отмечая, что пишет "не по книжным законам, но по велению собственного сердца".

На стихи Гамзатова создано много ставших популярными песен. С ним работали Ян Френкель и Оскар Фельцман, Полад Бюльбюль оглы и Раймонд Паулс, Готфрид Гасанов и Мурад Кажлаев, Марк Бернес и Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Рашид Бейбутов, Вахтанг Кикабидзе и Анна Герман, другие известные композиторы и певцы.

Как в разных городах сохраняют память о Расуле Гамзатове?

Поэт скончался 3 ноября 2003 года в Москве, он похоронен в Махачкале на кладбище у подножия горы Тарки-Тау.

16 сентября 2010 года памятник Гамзатову был открыт на площади перед зданием Русского драматического театра в Махачкале, эта церемония дала старт традиционному фестивалю "Дни белых журавлей".

Открытие памятника 5 июля 2013-го на Яузском бульваре в Москве было приурочено к 90-летию со дня рождения поэта.

24 декабря того же года на открытой территории Музея современных искусств Санкт-Петербургского государственного университета появился памятник почетному доктору СПбГУ Гамзатову.

26 августа 2014 года бюст поэту открыли в парке турецкого города Ялова, который является побратимом Махачкалы.

Также памятники Гамзатову есть в Южно-Сухокумске и Цаде.

О поэте снято несколько фильмов. Один из них — художественно-документальный "Мой Дагестан. Исповедь" азербайджанского режиссера Мурада Ибрагимбекова — впервые был показан на Московском международном кинофестивале в 2015 году, а в 2016-м демонстрировался на фестивале "Литература и кино" в Гатчине и на международном фестивале мусульманского кино в Казани.

Улицы Гамзатова есть в Махачкале, Каспийске, Дагестанских Огнях, Избербаше, Волгограде, Владивостоке и Уфе, а в Петербурге в честь поэта назван сквер.

8 сентября 2008 года, в день его 85-летия, в Махачкале открылся Литературный музей Расула Гамзатова.