Рамадан 2026: когда начало и конец, поздравления и открытки в священный месяц Рамадан

Священный месяц Рамадан в 2026 году все ближе. Когда начинается и заканчивается Рамадан 2026? Поздравления и открытки с началом Рамадана. Как поздравить с Рамаданом?

До начала священного месяца Рамадан остались всего сутки. Еще немного – и начнется обязательный пост в священный месяц Рамадан, которого с нетерпением ждут все мусульмане.

Рамадан в 2026 – начало и конец

Когда священный месяц Рамадан в 2026 году? Когда он начинается и заканчивается?

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В 2026 году священный месяц начинается 18 февраля с заходом солнца. В этот день мусульмане совершат первый намаз таравих. Пост верующие начнут 19 февраля. С этого дня на протяжении месяца им предстоит воздерживаться от еды и питья днем, в светлое время суток.

Держать уразу мусульманам предстоит по 19 марта включительно – этот день будет последним днем месяца Рамадан. А на следующий день, 20 марта, в первый день месяца Шавваль, верующие отметят праздник Ураза-Байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Рамадан?

Рамадан – это девятый по счету месяц в мусульманском лунном календаре. Он стоит последним в череде священных месяцев Раджаб – Шабан – Рамадан.

Месяц Рамадан – самый важный для всех представителей ислама. Именно во время него были ниспосланы первые аяты Корана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Священный месяц Рамадан – время обязательного поста (уразы) для мусульман. В Рамадан исповедующие ислам не употребляют еду и питье в светлое время суток, то есть от рассвета до заката.

После месяца Рамадан, в первый день месяца Шавваль, мусульмане отмечают Ураза-Байрам, или Ид аль-Фитр, или Праздник разговения.

Рамадан 2026: открытки

Наступление священного месяца Рамадан – радостное событие для всех мусульман. Чтобы поделиться своей радостью, можно отправить тем, кто близок и дорог, красивую открытку с началом Рамадана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такую картинку можно найти и скачать бесплатно в интернете. Например, их много на тематических сайтах, посвященных поздравлениям и открыткам. Есть такие открытки и в этой статье.

Поздравления с Рамаданом

Важно обратить внимание, что начало месяца Рамадан нельзя назвать праздником. Этот день знаменует наступление обязательного поста, во время которого мусульмане должны уделять много времени духовным размышлениям.

Поэтому фразу "Счастливых праздников" и подобные ей лучше не использовать, так как она прозвучит неуместно.

Обычно мусульмане, поздравляя с Рамаданом, произносят слова "Рамадан карим", что означает "Щедрого Рамадана", и "Рамадан мубарак" – "Благословенного Рамадана".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, можно обратиться к верующему, сказав ему "счастливого Рамадана". Еще один вариант доброго пожелания – "Пусть ураза (пост) будет легкой, и ваши намазы будут приняты".

Помимо этого, можно пожелать мусульманину здоровья, мира и благополучия.

Лучше будет поздравить с Рамаданом в первые дни священного месяца, но не станет ошибкой поздравить и в любой другой день Рамадана.