Почему композитор Михаил Ипполитов-Иванов считал Грузию своей второй родиной?

В Грузии Михаил Ипполитов-Иванов провел больше 10 лет. В Тифлисе он создал музыкальное училище и преподавал в нем, был главным дирижером оперного театра, собирал и изучал музыкальный фольклор. Расскажем, кто учился у Ипполитова-Иванова, какие произведения он посвятил Кавказу.

Как Михаил Ипполитов-Иванов начал учиться музыке?

Михаил Ипполитов-Иванов родился в Гатчине 7 ноября 1859 года. Его дед — Иван Иванов — был литейщиком Гатчинских придворных мастерских и получил известность как мастер отливки художественных изделий из бронзы. Отец — Михаил Иванов — работал там же слесарем.

По признанию композитора, в его художественном развитии "огромную роль" сыграл Гатчинский дворец, где он часто бывал в детстве: там служили старшие братья. "Потрясающее впечатление" во дворце на Михаила произвел заводной механический орган, игравший марш из "Афинских развалин" Людвига ван Бетховена. Привлекали его и находившиеся там картины: с помощью "брата Федора, большого знатока и любителя живописи", мальчик "быстро научился отличать не только школы, их характер, эпоху, но и манеру письма отдельных художников".

Семья Ивановых была музыкальной: все братья "обладали голосами и относительной музыкальностью", собираясь вместе, "певали трио и хоровые песни". Лет в восемь-девять Михаил тоже "понемногу стал принимать участие в их исполнении, подлаживаясь к общей гармонии, и таким образом развивал свой слух". Нотам его обучил кюре эстонской школы, дьячок церкви кирасирского полка давал уроки игры на скрипке, мальчик пел в любительском хоре в дворцовой церкви. В Гатчине была дача известного дирижера и педагога, сооснователя Санкт-Петербургской бесплатной музыкальной школы Гавриила Ломакина, он обратил внимание на голос Михаила и посоветовал учить его пению.

Учеба в Петербурге

В 1869 году сестра Михаила Мария вышла замуж за Семена Ипполитова, занимавшего пост управляющего делами биржевой Стюартовой артели — известной в Российской империи того времени купеческой и торгово-промышленной артели. Она переехала в Петербург и взяла с собой младшего брата. Позже он в знак благодарности за заботу супругов присоединил к фамилии Иванов фамилию Ипполитов и стал Ипполитовым-Ивановым.

В 1872 году Михаил начал учиться в музыкальных классах для малолетних певчих при Исаакиевском соборе, параллельно как статист участвовал в оперных спектаклях Мариинского театра. А в 1875-м он поступил в Петербургскую консерваторию, композицией занимался у Николая Римского-Корсакова, также учился по классу контрабаса, играл в студенческом оркестре, пробовал свои силы как дирижер.

Как Михаил Ипполитов-Иванов создавал музыкальное училище в Тифлисе?

Консерваторию Ипполитов-Иванов окончил в 1882-м и в октябре того же года отправился в Тифлис: ему было поручено организовать там отделение Императорского русского музыкального общества и на его основе — музыкальное училище. Отделение ИРМО композитор вместе с местными музыкантами создал в 1883-м, вскоре открылось музыкальное училище, в котором Ипполитов-Иванов был директором и преподавателем. Среди его учеников — композиторы Захарий Палиашвили, Димитрий Аракишвили, Витольд Малишевский, пианистка Анна Тулашвили.

В 1884 году музыкант стал главным дирижером Тифлисского оперного театра, под его руководством впервые были поставлены "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Русалка" Александра Даргомыжского, "Мазепа" и "Чародейка" Петра Чайковского, "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова, "Демон" Антона Рубинштейна, "Кармен" Жоржа Бизе, "Отелло" Джузеппе Верди. Также под управлением Ипполитова-Иванова постоянно проходили симфонические концерты, в программе которых были "Вальс-фантазия" и "Камаринская" Глинки, "Итальянское каприччио" Чайковского, произведения Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, других композиторов.

Во время поездок по Грузии композитор записывал народные песенные и танцевальные мелодии. Итогом этой работы стала большая статья "Грузинская народная песня и ее современное состояние" с приложением обработанных им для голоса с фортепиано 12 грузинских мелодий. Она была опубликована в № 45 журнала "Артист" за 1895 год и вскоре вышла отдельной книгой.

Со своей будущей женой Ипполитов-Иванов познакомился еще студентом: сопрано Варвара Зарудная тоже окончила Петербургскую консерваторию. Вместе с мужем она приехала в Тифлис, стала солисткой оперного театра, преподавала в училище.

Михаил Ипполитов-Иванов во главе Московской консерватории

В 1893 году Ипполитов-Иванов переехал в Москву и стал профессором консерватории, преподавал гармонию, инструментовку, композицию, вел оперный класс. В 1906-м он стал ее первым выборным директором, а в 1919-м — первым советским ректором. Среди учеников Ипполитова-Иванова — Сергей Василенко, Рейнгольд Глиэр, Николай Голованов, Александр Гольденвейзер.

Преподавание он сочетал с дирижерской работой в Русском хоровом обществе, Московской частной опере Саввы Мамонтова и Оперном театре Сергея Зимина.

В октябре 1922 года Совет консерватории принял отставку Ипполитова-Иванова с поста ректора, который он занимал 16 лет. Музыкант сохранил за собой профессуру по оперному классу и композиции, в 1927 году он стал народным артистом РСФСР.

Снова в Грузии

В 1907 году в Москве было создано "Общество по пропаганде грузинской науки, литературы и искусства", и Ипполитов-Иванов активно участвовал в его работе. В письме 6 мая 1923 года композитору Мелитону Баланчивадзе он писал:

Люблю Грузию и Тифлис как свою вторую родину и был бы рад быть полезным до конца моих дней

Такая возможность у композитора вскоре появилась. В 1917 году в Тифлисе на базе созданного им училища открылась консерватория, и зимой 1924-го Ипполитова-Иванова пригласили реорганизовать ее. Он занял пост ректора, был избран почетным пожизненным членом правления консерватории, преподавал, среди его учеников был Андрей Баланчивадзе. А Зарудная занималась со студентами на вокальном факультете. В Москву супруги вернулись в 1926 году.

Какие произведения Михаила Ипполитова-Иванова посвящены Кавказу?

Народные мелодии, записанные во время пребывания на Кавказе, Ипполитов-Иванов позже творчески переработал во многих своих сочинениях. Так, в 1883 году были написаны "9 кавказских танцев" для народных инструментов, оркестровую сюиту "Кавказские эскизы" композитор сочинил в 1894-м, "Армянскую рапсодию" — в 1895-м, а годом позже — сюиту "Иверия".

4 декабря 1910 года в театре Зимина впервые исполнили оперу "Измена". Либретто Александр Сумбатов-Южин написал на основе своей исторической трагедии, действие которой происходит в Грузии в XVI веке. Московской премьерой дирижировал сам Ипполитов-Иванов, потом опера ставилась в Тифлисе, Киеве, Харькове и в Мариинском театре в Петербурге.

Симфоническую поэму для оркестра и голоса "Мцыри" композитор создал в 1924-м, симфонический "Тюркский марш" — в 1926-м. Оркестровая сюита "Тюркские фрагменты" была сочинена в 1930 году и впервые исполнена в Баку. Это произведение Ипполитов-Иванов написал по заказу Наркомпроса Азербайджана, гармонизовав темы азербайджанских народных песен. Кроме того, он сделал их фортепианную обработку, и в 1934-м в Баку был издан "Сборник восточных мелодий в обработке для фортепиано". В том же году композитор сочинил "3 пьесы на армянские темы" для струнного квартета, а в 1935-м — музыкальную картинку для флейты, гобоя, кларнета, фагота и арфы или фортепиано "Вечер в Грузии".

Как в России и Грузии сохраняют память о Михаиле Ипполитове-Иванове?

Ипполитов-Иванов скончался 28 января 1935 года в Москве, он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Названные именем композитора музыкальные школы есть в Москве, Гатчине, Ростове-на-Дону и Костроме. В Москве его имя носит и Государственный музыкально-педагогический институт, в ноябре 2019 года рядом с его зданием был открыт памятник композитору, созданный скульптором Айдыном Зейналовым. А в ноябре 2021-го памятник установили у здания музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова в Гатчине.

В Тбилиси в его честь названы музыкальная школа и улица.