Сегодня в мире полыхает несколько вооруженных конфликтов. Современная война - не только новый подход к боевым действиям с использованием военно-теоретических наработок, но и люди, сформировавшиеся в новую эпоху. Расскажем, в чем особенность войн по новым правилам и кто их финансирует.

Все меньше остается бескорыстных борцов, страстно преданных служению высокой цели и способных ради нее пожертвовать жизнью. Все чаще на смену гумилевским пассионариям приходят дельцы, способные раздобыть деньги на войну и повести людей в бой не столько при помощи не громких лозунгов, сколько за вознаграждение. Словом, кому война, а кому мать родна.

В череде наиболее острых конфликтов остается противостояние на Ближнем Востоке, в котором одна из ведущих ролей отведена йеменской военизированной группировке хуситов. На чем они зарабатывают, как обходят санкции, какие компании возят им нефть, почему мировая финансовая система оказывается бессильной хуситами – на эти вопросы израильского Института исследования информационных войн ответил экономист Моисей.

Бухгалтерия войны

Он утверждает, что хуситы научились вести бухгалтерию войны лучше многих корпораций, благодаря чему в высшей лиге геополитики играет вооруженная группировка из разоренного Йемена, у которой нет экономики и международного признания. По мнению экономиста, война хуситов оплачивается не только Ираном – они зарабатывают на нефти, оружии и санкциях:

Хуситы не просто фанатики с ракетами. Это — хорошо выстроенная экономико-военная машина, которая держится на войне, топливе и теневой бухгалтерии.

Прибыли от нефти

У хуситов нет собственного доступа к серьезной нефтедобыче, но они научились зарабатывать на чужой нефти при помощи логистики, контрабанды и налоговому рэкету. Хуситы контролируют ключевые морские порты Йемена, через которые проходят десятки тысяч тонн импортируемых нефтепродуктов. Они создают теневую экономику, в которой каждый бензовоз — источник прибыли. Импорт топлива — огромный рынок, на котором хуситы взимают пошлины, сборы, «налоги на сопротивление», откаты, и это приносит до миллиона долларо - утверждает экономист.

Обход санкций

На днях Минфин США ввел санкции против нескольких физических и юридических лиц, причастных к контрабанде нефтепродуктов и отмыванию денег в интересах движения хуситов.

Хуситы сотрудничают с корыстными бизнесменами, чтобы извлекать огромную прибыль из импорта нефти и поддерживать свою террористическую деятельность. Эти теневые сети - основа террористической машины хуситов

- замминистра финансов США Майкл Фолкендер

Между тем, экономист Моисей утверждает, что взамен тех, на кого наложены санкции, тут же появляются другие игроки. Банковская блокада не работает, когда деньги не лежат в банке, а движутся в чемодане, бартере или в формате криптовалюты.

Торговля оружием

Американские винтовки и гранатометы, продаются через аккаунты в соцсетях.

Арабские посредники не горят желанием ссориться с хуситами; эмиратские компании делают деньги и не спешат закрывать прибыльные схемы; реальные нефтяные пути проходят через серую зону, где международное право — формальность

– Моисей

По его данным, хуситы будут воевать до тех пор, пока у них есть деньги от нефти, поборов, серых схем и иранских подачек, которые тщательно маскируются под «гуманитарный импорт». Эта война — дорогой проект, но пока он отлично себя окупает. Как только денег не будет, закончится и «идеология сопротивления», потому что экономический фронт — главный.