Ольга Лерман - звезда Вахтанговского театра из Баку

© Фото: Вахтанговского театра

Актрисой Театра имени Евгения Вахтангова Ольга Лерман стала в 2011 году. Ее фильмография насчитывает около 30 ролей. Чем увлекалась Лерман в детстве, как решила стать актрисой, в каком фильме снимается сейчас - расскажем в этом материале.

Ее карьера развивалась стремительно - за несколько сезонов молодая актриса сыграла Анну Каренину, Дездемону, Татьяну Ларину, Наташу Ростову, других героинь мировой литературы, была отмечена театральными премиями

Почему Ольга Лерман не стала балериной?

Ольга Лерман родилась в Баку в театральной семье. Мама - Виктория Лерман - заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, отчим - Фуад Османов - актер того же театра. В театре девочка проводила много времени - смотрела все спектакли, участвовала в некоторых детских постановках. Однако становиться актрисой тогда не собиралась, в детстве Оля занималась художественной гимнастикой, а потом решила стать балериной.

Однажды я была у родителей на спектакле, где участвовала балерина из местного Театра оперы и балета. Я была абсолютно очарована и вдохновлена!

- вспоминает Лерман.

Ольга поступила в Бакинское хореографическое училище, но постепенно поняла, что балет все-таки не ее призвание. Училище Лерман окончила в Краснодаре и сразу после отчетного концерта отправилась в Москву - поступать в театральный институт.

Это было почти спонтанное решение: я размышляла, что бы мне попробовать, поговорила с мамой - и мы улетели

- рассказывает Ольга.

Где Лерман обучалась актерскому мастерству?

Ольга поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина, художественным руководителем ее курса был Юрий Нифонтов.

Это было очень здорово. Ни на одном курсе ни до, ни после, ни во время моей учебы в "Щуке" я не хотела бы учиться, кроме своего. Это было именно то, чего я хотела

- отмечает актриса.

В Театре сатиры Лерман начала играть еще студенткой третьего курса: роль Малыша в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" исполняла до самого выпуска, занимали ее и в других постановках. В 2011 году Ольга сыграла две роли в дипломном спектакле "Незаученная комедия", поставленном Александром Коручековым. Он был признан лучшим спектаклем "Щуки" сезона, в 2011-2012 годах шел на малой сцене Театра имени Евгения Вахтангова, а Лерман за эту работу получила "Золотой лист" - премию для выпускников государственных театральных и кинематографических вузов Москвы.

Как Лерман стала актрисой Театра имени Вахтангова?

На выпускной спектакль курса, где училась Ольга, пришла Галина Коновалова, актриса и многолетняя заведующая труппой Вахтанговского театра, потом она пригласила на просмотр художественного руководителя театра Римаса Туминаса. Позже Лерман успешно прошла показ у худрука и стала актрисой Вахтанговского. Ее ввели в хореографический спектакль "Берег женщин", а вскоре режиссер этой постановки Анжелика Холина предложила молодой актрисе главную роль в "Анне Карениной". Премьера состоялась в апреле 2012 года, с этим спектаклем театр много гастролировал в России и за рубежом, а Лерман стала лауреатом премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучший дебют". В связи с этой ролью она рассказывала об интересной традиции, которая существует в Вахтанговском театре - "актеры старшего поколения оказывают знаки внимания молодым".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда я выпустила "Анну Каренину", Людмила Васильевна Максакова сказала, что у нее есть для меня подарок. И принесла шкатулку, которую ей подарила Цецилия Львовна Мансурова. Она, как и Максакова, когда-то играла Анну Каренину. Я, возможно, тоже когда-нибудь передам эту шкатулочку по наследству

- обещает актриса.

Лерман играла и в других спектаклях Холиной - Дездемону в "Отелло" на сцене Вахтанговского и Кармен в одноименном спектакле в Театре танца Анжелики Холиной. В 2013 году актриса исполнила роль Татьяны Лариной в спектакле Римаса Туминаса "Евгений Онегин", который имел большой успех у зрителей в разных странах. Эта работа Лерман была отмечена театральной премией газеты "Московский комсомолец" за лучшую женскую роль среди начинающих.

2014 год принес актрисе новую встречу с режиссером "Незаученной комедии". В Вахтанговском Коручеков поставил пьесу "Ревнивая к себе самой" Тирсо де Молины, а Лерман исполнила еще одну главную роль. В апреле следующего года режиссер Юрий Бутусов представил свою версию булгаковского "Бега", в ней актриса сыграла сразу несколько ролей.

В спектакле по роману Льва Толстого "Война и мир", поставленном Туминасом, Лерман предстала в образе Наташи Ростовой. Серия премьерных показов, проходившая с 8 по 11 ноября 2021 года, предварила 100-летие Вахтанговского театра, которое отметили 13 ноября. За роль в этом спектакле актриса получила премию зрительских симпатий "Звезда театрала".

Гастроли в Баку

На гастроли Лерман ездит часто, но те, которые состоялись в Баку в сентябре 2019 года, называет совершенно особенными и признается, что "ужасно волновалась". Необычно было и то, что на гастролях она впервые жила дома, а коллеги спрашивали, куда пойти в городе.

Я люблю Баку. Люблю приезжать, бродить по улицам, по которым гуляла в детстве

- признается Ольга.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие роли актриса играет в кино?

В кино Лерман снимается с 2009 года, сейчас в ее творческом активе около 30 фильмов и сериалов разных жанров. Это и комедии ("Поехавшая", "Нормальный только я"), и спортивные драмы ("Один вдох"), и биографические фильмы ("Калашников", "Петр Лещенко. Все, что было…"), и детективы ("Тайны госпожи Кирсановой"). Одна из самых известных картин с ее участием - "Белый снег" Николая Хомерики, сюжет которой основан на реальных событиях. Ольга сыграла знаменитую российскую лыжницу, многократную чемпионку мира и Олимпийских игр Елену Вяльбе. Актрисе, которая до этого никогда не стояла на лыжах, приходилось тренироваться по полтора-два часа в день, а самым сложным периодом были съемки в Мурманске при температуре минус 26. Во время работы над фильмом она познакомилась и подружилась с Вяльбе.

Лена очень помогла мне оживить эту историю, потому что сложно играть, когда герой рядом, когда нужно передать его сущность

- отмечает Лерман.

За роль в "Белом снеге" она получила приз Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!".

Сейчас актриса снимается в документально-художественном фильме "Императрицы", который рассказывает о самых ярких и властных женщинах в истории России, играет роль Екатерины II.

Очень надеюсь, что мы вдохновим людей читать побольше, ходить в музеи, смотреть документальное кино

- говорит Лерман.