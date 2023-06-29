Рена Шерешевская - французский профессор музыки из Баку

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Рена Шерешевская окончила бакинскую среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и Московскую консерваторию. Более десяти лет она преподавала в Москве, а с 1993 года живет и работает во Франции. О том, как складывалась пианистическая и педагогическая карьера Шерешевской, а также об успехах ее учеников - расскажем в этом материале.

Почему Шерешевская уехала из Баку в Москву?

Рена Шерешевская родилась в Баку в семье известного геолога, начальника Управления геологии и охраны недр при Совете министров Азербайджана Мидхата Мустафабейли. Она окончила среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля.

У меня был великий педагог - Лилия Львовна Филатова, и я каждый день ее благодарю за те знания, которые она в меня вложила

- говорит пианистка.

В 17 лет она поступила в Московскую консерваторию в класс профессора Льва Власенко, у него же училась в аспирантуре.

Почему Рена Шерешевская ушла в преподавание?

Свою карьеру Шерешевская начала как солистка Московской и Азербайджанской филармоний, выступала с концертами в разных городах Советского Союза и за рубежом. Однако из-за профессионального заболевания руки она сосредоточилась на преподавании. В течение 12 лет Шерешевская преподавала в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, а в 1991-1993 годах заведовала кафедрой в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова.

Как Шерешевская обосновалась во Франции?

В 1990 году она впервые провела мастер-классы в летней академии в рамках международного музыкального фестиваля во французском городе Кольмаре, художественным руководителем которого был Владимир Спиваков. Французский период жизни Шерешевской начался в 1993 году, когда Кольмарская консерватория пригласила ее на работу. Позже последовали предложения от парижской Высшей школы музыки имени Альфреда Корто и консерватории в Рюэй-Мальмезоне. Среди ее учеников - победители и лауреаты престижных международных конкурсов Александр Канторов и Люка Дебарг, Реми Женье и Маруся Жанте, Дмитрий Син и Александр Ключко, а также Вургун Векилов, правнук народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна.

Эта встреча полностью изменила мою жизнь: она действительно верила в мой талант, поддерживала меня, и мы начали работать очень интенсивно, потому что я полностью доверял ей

- рассказывает о своем педагоге Дебарг.

Воспитанники французского профессора играют на крупнейших концертных сценах мира: в Парижской филармонии, Театре Елисейских полей, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Большом зале Московской консерватории, зале "Зарядье", Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Шерешевская проводит мастер-классы во многих странах, участвует в работе жюри международных конкурсов. Она награждена национальным орденом Франции "За заслуги", также является кавалером французского ордена Искусств и литературы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где пианистка проводила концерты камерной музыки?

Пианистка продолжает участвовать в концертах камерной музыки. В числе сценических партнеров Шерешевской - скрипач Виктор Дерновский, виолончелист Урмас Тамм, сопрано Людмила Слепнева, баритон Владимир Чернов. Выступает она и со своей дочерью, меццо-сопрано Викторией Шерешевской. Их совместные концерты проходили в посольстве Азербайджана в Париже, Большом зале Московского дома композиторов, а в декабре 2019 года Шерешевские участвовали в гала-концерте, посвященном 100-летию Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. На церемонии, которая состоялась в тот вечер в Большом зале Московской консерватории, Рена Шерешевская была удостоена звания почетного профессора института.

Почему Рена Шерешевская снова и снова возвращается в Баку?

Шерешевская признается, что бывает в Баку не так часто, как хотела бы. Впервые за много лет родной город пианистка посетила в 2017 году, а в апреле 2019 года приехала в столицу Азербайджана на международный фестиваль Мстислава Ростроповича вместе со своим учеником Александром Канторовым.

Та поездка в Баку была совершенно изумительная. Выступление моего Александра было очень тепло встречено бакинской публикой. После этого он завоевал первую премию и Гран-при конкурса имени Чайковского

- вспоминает Шерешевская.

Пианистка всегда старается привезти с собой в Баку французских друзей, чтобы они получше познакомились с Азербайджаном:

Хочу, чтобы они больше узнавали о нашей стране, чтобы воочию ее увидели".

Очередной визит Шерешевской в Баку состоялся в сентябре прошлого года. В рамках XIV международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибекова она провела мастер-класс, поделившись своим опытом с учениками средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и студентами Бакинской музыкальной академии. Еще один мастер-класс дал французский пианист и педагог Оливье Гардон, который приехал вместе с Шерешевской.