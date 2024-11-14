Чем запомнилась вторая неделя COP29 в Баку?

На второй неделе 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 в Баку состоялись не менее знаковые события, чем на первой неделе. Подписаны важные соглашения и проведены ключевые встречи и переговоры.

15 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером в рамках конференции COP29 в Баку. Стороны обсудили важность партнерства и совместных проектов, выразив уверенность в том, что СОР29 будет способствовать глобальным инициативам по борьбе с изменением климата и переходу на зеленую энергию. Также были обсуждены долгосрочные перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ПРООН, включая реализацию Целей устойчивого развития и совместные проекты.

В тот же день глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подверг критике неучастие Франции в Конференции. Он подчеркнул, что такое поведение является неконструктивным: Париж совершает ошибку, уклоняясь от решения проблемы климата. Министр напомнил, что Франция остается ведущей страной ЕС и позиционирует себя в качестве лидера в борьбе против изменения климата. Впрочем, "неучастие Франции – это их собственный выбор", - отметил Байрамов.

Пока азербайджанская дипломатия осуждала бойкотирующих Конференцию, президент Азербайджана Ильхам Алиев нашел время для телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Оба президента подтвердили стремление к углублению партнерства и союзничества между Россией и Азербайджаном. Во время беседы они обсудили вопросы, касающиеся договоренностей, достигнутых в ходе визита Путина в Баку в августе и по результатам участия премьера Михаила Мишустина в COP29. Лидеры также рассмотрели реализацию взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, согласовав продолжение взаимодействия на разных уровнях.

Парламентская встреча COP29

В рамках COP29 16 ноября состоялась Парламентская встреча, в которой приняли участие 330 депутатов различных стран. Парламентарии обсудили реальные последствия изменения климата, роль парламентов в укреплении мер по смягчению его эффектов и применение технологий для противодействия климатическим изменениям. В этот же день прошел форум лидеров нефтегазового метанового партнерства (OGMP 2.0). На него собрались представители таких компаний, как SOCAR, Total Energies, Italgas Reti, TAP AG, Shell, ADNOC, Petronas, делегаты от Еврокомиссии, Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и Фонда защиты окружающей среды (EDF).

На следующий день участники Парламентской встречи разработали рекомендации для парламентов стран-участниц по законодательной реализации климатической политики. Итоговый документ встречи представляет собой детализированный план действий парламентариев на пути к выполнению задач по борьбе с изменениями климата. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг отметил, что это событие стало одним из крупнейших саммитов парламентариев и выразил уверенность в его значительном вкладе в борьбу с негативными экологическими изменениями.

Климатическое финансирование

16 ноября был запущен Диалог Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT), который осуществляется в сотрудничестве с различными международными организациями. Инициатива, поддержанная участниками Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата и другими организациями, направлена на создание платформы для диалога по финансированию, инвестициям, торговле и устойчивому развитию.

На COP29 было принято решение о более чем двукратном увеличении финансовых обязательств по климатическому финансированию, которые теперь составят около $170 млрд. Это соглашение было достигнуто 17 ноября в результате переговоров между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его норвежской коллегой Анне Беате Твиннерейм. В рамках обсуждений также была достигнута договоренность по статье 6.4 Парижского соглашения, что дополнительно указывает на прогресс в области многостороннего финансирования изменений климата.

Бакинская декларация о климатической прозрачности

На COP29 представители почти двухсот стран встречались на уровне не только депутатов, но и представителей правительств. 18 ноября на "круглом столе" министров, посвященном глобальной климатической прозрачности, была единогласно принята Бакинская декларация. Подписавшие документ государства призвали участников Парижского климатического соглашения представить свои отчеты о прозрачности до 31 декабря 2024 года, соблюдая обязательства по пункту 13 соглашения.

Стороны также подтвердили свою поддержку Бакинской платформы прозрачности, направленной на укрепление доверия между развивающимися странами и повышение их потенциала.

Каспийская тематика

Одним из важнейших вопросов в рамках защиты экологии на COP29 стала проблема обмеления Каспийского моря. Ей был посвящен прием в павильоне Азербайджана, где собрались официальные лица прикаспийских стран. Замминистра экологии Азербайджана Умайра Тагиева и исполнительный директор UNEP Ингер Андерсон обсудили влияние климатических изменений на уровень воды в Каспии и важность регионального сотрудничества. В завершение мероприятия была подписана "Декларация министров и высокопоставленных лиц прикаспийских государств" о совместных усилиях по преодолению этой экологической проблемы.

19 ноября в ходе конференции стало известно, что Казахстан инициировал развитие водородной энергетики. Республика подписала соглашение с немецко-шведской компанией Svevind Energy Group для создания завода по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области. Ожидаемый объем инвестиций в проект составит $50 млрд, он будет способен производить до 2 млн т климатически нейтрального водорода ежегодно, с планируемым введением в эксплуатацию в 2032 году. Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов отметил, что данное начинание стало возможным благодаря присоединению страны к Hydrogen Breakthrough Agenda и разработке Концепции развития водородной энергетики.

Азербайджан тоже заключил ряд соглашений в области энергетики и защиты от глобального потепления. 16 ноября, в Международный день толерантности, в рамках COP29 был подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанским парламентом и Глобальным советом толерантности и мира. Корпорация "Росатом" выразила готовность представить Азербайджану атомные технологии, отметив, что Баку проявляет интерес к экологически чистым технологиям. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек и министры энергетики и экономики Азербайджана Парвиз Шахбазов и Микаил Джаббаров провели в Баку переговоры по вопросам, включая экспорт азербайджанского газа на немецкий рынок.

Baku Harmoniya

На конференции COP29 в Баку была представлена климатическая инициатива Baku Harmoniya. Она направлена на поддержку сельского хозяйства в условиях изменения климата. Президент COP29, министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев подчеркнул, что эта инициатива станет важным шагом к трансформации агросектора и продовольственной системы страны. По словам министра, проект поможет создать устойчивые к климатическим изменениям деревни и даст фермерам необходимые инструменты для адаптации к новым условиям.

Итоги COP29

Накануне на Конференцию в Баку вернулся генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Еще до своего возвращения в столицу Азербайджана, выступая на саммите "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, он отметил, что успех COP29 внесет большой вклад в глобальные климатические меры. А уже на самой COP29 он призвал мировых лидеров прийти к соглашению по новому амбициозному финансированию климатических проектов. Провал переговоров может подорвать глобальные усилия в этом направлении.

"Провал недопустим, - заявил Антониу Гутерриш. - Время на исходе. Очевиден настрой на соглашение, но разногласия остаются. Необходим решительный рывок, чтобы достичь сбалансированного пакета мер, в центре которого будет новая финансовая цель". "Финансирование - это не подачка, а инвестиция против разрушительных последствий климатического хаоса, которые угрожают всем нам", - добавил он.

В день выступления Гуттериша 21 ноября был официально запущен Бакинский диалог по вопросам воды и климатических действий, с соответствующим документом, подписанным представителями Азербайджана и ООН. Письмо о намерениях подписали министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и заместитель генерального секретаря ООН Ингер Андерсен. Мухтар Бабаев отметил, что эта новая платформа станет важным инструментом для сотрудничества на конференциях COP, обеспечивая устойчивое внимание к вопросам водных ресурсов.

В рамках климатической конференции в Баку обсуждали множество тем, связанных и влияющих на изменение климата. Это темы минной загрязненности в Азербайджане и Ираке, продовольственная безопасность, здравоохранение.

Конференция COP29 в Баку завершается сегодня вечером. Представители многих стран поздравили Азербайджан с высоким уровнем организации и проведения климатического мероприятия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что 29-я сессия Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 была прекрасно организована Азербайджаном. 22 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой Министерства транспорта Израиля Мири Регев. Во время переговоров министр выразила свои поздравления по поводу высокого уровня организации COP29.

Декларация COP29

Главные итоги конференции COP29 подведены в ее заключительной декларации. Вот ее ключевые положения:

Председательство COP29 стремилось установить "справедливую и амбициозную новую цель по финансированию климата", учитывающую "потребности и приоритеты развивающихся стран-Сторон". Проведение "обширного и инклюзивного процесса консультаций" помогло понять мнения всех групп, что позволило "опубликовать обновленные тексты" на основании высказанных предложений. В обновленном документе содержится призыв "ко всем сторонам совместно работать над увеличением финансирования климатических действий для развивающихся стран" до не менее чем $1,3 трлн долларов США ежегодно к 2035 году. В соответствии с предложениями развитых стран, предполагается рост объема финансирования с текущих $100 млрд в год до $250 млрд к 2035 году для поддержки климатических инициатив в развивающихся странах. Озвучен призыв к сторонам амбициозно продолжать работу по "коллективному согласованию последних корректировок" по важным, но еще нерешенным вопросам с целью "достичь максимально амбициозного результата". Подчеркнута важность сохранения "инклюзивности и прозрачности" в процессе работы, с целью привлечения всех сторон к достижениям в области климатического финансирования и действиям.