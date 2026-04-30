Мир, труд, май в Баку

1 мая в Азербайджане перестал быть официальным нерабочим праздничным днем, но, по сути, традиция празднования Дня труда не прекращена. Этот день отмечают в семьях, на него приходится множество мероприятий, в том числе по благоустройству и в сфере культуры. В этом году в них участвовала семья президента Ильхама Алиева.

Баку сделали удобнее и красивее

1 мая президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи участвовали в открытии после реконструкции улицы Ислама Сафарли. Эту улицу много раз переименовывали: она была Фонарной, Воронцовской, носила имя Мешади Азизбекова, а современное название получила в честь Ислама Сафарли - писателя, поэта, драматурга, участника Великой Отечественной войны.

В ходе реконструкции улицу полностью благоустроили, установили скамейки, посадили много зелени, обеспечили возможность прямого выхода от Площади Фонтанов к Зимнему парку. Всё это, а также находящиеся на улице архитектурные памятники XIX – начала XX века, в том числе знаменитая баня «Фантазия», призваны не только сделать комфортнее жизнь бакинцев, но и повысить привлекательность для туристов.

Это далеко не первый реализованный проект по модернизации социальной инфраструктуры Баку в рамках концепции следования современными тенденциями градостроительства.

«Искусство в движении» Рашада Мехдиева

Также 1 мая вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева побывали на выставке Рашада Мехдиева Art in Motion, Bentley Baku. Экспозицию позиционировали как исследование тонкой границы между моментом статического раздумья и непрерывным потоком внутренней трансформации человека. Рашад Мехдиев исследовал мир метаморфоз, где мысли и мечты героев обретают физическую форму, выступая продолжением человеческой сущности и символизируя богатство внутреннего мира, не знающего границ.

На выставке каждое произведение было представлено как портал в реальность, где фантазия становится единственным истинным критерием жизни. Синтез живописного мастерства автора со скульптурным видением превратил в единую живую инсталляцию, отражающую торжество красоты и творческой мысли в современном Азербайджане.

Тагиев: Школа

Кроме того, 1 мая Арзу и Алена Алиевы побывали на презентации художественного фильма «Тагиев: Школа», который был представлен как элемент восстановления национальной памяти и духовных ценностей.

Киновед и режиссер Аяз Салаев заметил:

Сегодня мы живем в такой период, когда идеи созидания, просвещения, заложенные в эпоху Тагиева, находят свое самое яркое выражение

Это четвертая часть фильма «Тагиев», посвященного истории жизни мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. Сюжет последней части строится на событиях 1901 года в Баку, где по инициативе благотворителя была открыта первая на мусульманском Востоке светская школа для девочек.

Первая часть фильма - «Тагиев: Нефть» - была представлена в 2024-м, в год 100-летия со дня смерти мецената. Каждая часть фильма «Тагиев» сумела собрать широкую аудиторию. «Тагиев: Нефть», «Тагиев: Царь» и «Тагиев: Сона» посмотрело около 200 тыс. зрителей, и все три части до сих пор в прокате.

Для Азербайджана это масштабный проект – съемки фильма велись в 76 локациях, в массовке было задействовано 2,5 тыс. человек. Также было изготовлено больше 300 декораций. Костюмы шили в специально созданной швейной мастерской, там же делали аксессуары, ювелирные изделия и реквизит.

Генпродюсером фильма выступила Арзу Алиева. Картина снята Баку Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Минкульта.