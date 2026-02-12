Масленица 2026: когда будет в России, красивые открытки и поздравления

Масленица, а точнее Масленичная неделя, ведь праздник продолжается целую неделю, – один из самых любимых праздников в России. Предваряющая Великий пост Масленица – время радости и веселья, всяческих развлечений и угощений, главное из которых, конечно, – блины.
Когда Масленица в 2026 году?
Масленица – переходящий праздник, то есть такой праздник, у которого нет постоянной даты. Начало и конец Масленицы привязаны к дате Пасхи и определяются ей.
Какого числа будет Масленица в этом году? Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля. От этой даты надо отсчитать назад семь недель Великого поста – он продлится с 23 февраля по 11 апреля. Прощеное Воскресенье – последний день Масленичной недели – выпадает на 22 февраля. Соответственно, Масленица начинается в 2026 году в понедельник 16 февраля и будет проходить по 22 февраля включительно.
Картинки с Масленицей
В последнее время в России сложилась традиция – на праздники посылать родным, близким, коллегам и просто знакомым людям красивые открытки, посвященные этим праздникам. Не стала исключением и Масленица: в Масленичную неделю очень приятно получить яркую картинку с теплым пожеланием.
Открытку к Масленице можно найти и скачать бесплатно в интернете – их много на тематических сайтах с открытками и поздравлениями. Кроме того, все крупные СМИ перед началом Масленицы обычно делают публикации с открытками и поздравлениями.
Еще один вариант – сделать электронную открытку на Масленицу самостоятельно. Для этого можно снять тематическое фото, например, запечатлев на нем главный символ Масленицы – блины. Такую картинку можно украсить небольшой надписью с добрым пожеланием.
Поздравления с Масленицей
Пожелания на Масленицу так же, как и открытки, можно найти в интернете и переслать их тем, кто дорог. А можно придумать поздравление на Масленицу своими словами. Обычно в нем используются темы приближающейся весны, солнца, света, будущего счастья и, конечно, блинов!
Поздравляю с Масленицей! Желаю катиться по жизни так же радостно и беспрепятственно, как круглый блин! Чтобы все тревоги и несчастья сгорели в пламени вместе с масленичным чучелом! Будь счастлив!
С праздником Масленицы! Пусть на Масленичной неделе, да и после нее, все ладится, дело спорится, семья радует, погода веселит! Желаю, главное, здоровья, счастья, спокойствия в доме, успехов на работе и удачи по жизни!
Масленицу мы встречаем,
Чучело зимы сжигаем.
Праздник будет светлым пусть,
И уйдет из жизни грусть!
Масленица наступила – ура! Желаю самых вкусных блинов, самых веселых гуляний, самых солнечных дней! Пусть здоровье не подводит, лицо всегда расплывается в улыбке, а из глаз брызжут лучики позитива! Все будет хорошо!
С наступившей Масленицей! Всего самого доброго тебе, твоим родным и близким! Чтобы в семье царили согласие и покой, дом был полная чаша, дети больше радовали, чем огорчали, а взрослые всегда находили общий язык! Как зима заканчивается, так пусть все тревожное и печальное уйдет и никогда больше не вернется!
Масленица – пир горой!
Будем есть блины с икрой!
С горочек кататься
И в снегу валяться!
Будем мы гулять гурьбой,
Вместе веселиться,
Радость, смех несет с собой
Масленица-птица!
Чучело зимы сгорит,
Сгинут все печали!
Масленица вдохновит
На все, о чем мечтали!