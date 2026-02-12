Масленица 2026: когда будет в России, красивые открытки и поздравления

Масленица – это праздник, который любят все в России. Поздравляем с наступающей Масленицей! Расскажем, когда начинается Масленица в этом году, представим красивые открытки и поздравления к Масленице.

Масленица, а точнее Масленичная неделя, ведь праздник продолжается целую неделю, – один из самых любимых праздников в России. Предваряющая Великий пост Масленица – время радости и веселья, всяческих развлечений и угощений, главное из которых, конечно, – блины.

Когда Масленица в 2026 году?

Масленица – переходящий праздник, то есть такой праздник, у которого нет постоянной даты. Начало и конец Масленицы привязаны к дате Пасхи и определяются ей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какого числа будет Масленица в этом году? Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля. От этой даты надо отсчитать назад семь недель Великого поста – он продлится с 23 февраля по 11 апреля. Прощеное Воскресенье – последний день Масленичной недели – выпадает на 22 февраля. Соответственно, Масленица начинается в 2026 году в понедельник 16 февраля и будет проходить по 22 февраля включительно.

Картинки с Масленицей

В последнее время в России сложилась традиция – на праздники посылать родным, близким, коллегам и просто знакомым людям красивые открытки, посвященные этим праздникам. Не стала исключением и Масленица: в Масленичную неделю очень приятно получить яркую картинку с теплым пожеланием.

Открытку к Масленице можно найти и скачать бесплатно в интернете – их много на тематических сайтах с открытками и поздравлениями. Кроме того, все крупные СМИ перед началом Масленицы обычно делают публикации с открытками и поздравлениями.

Еще один вариант – сделать электронную открытку на Масленицу самостоятельно. Для этого можно снять тематическое фото, например, запечатлев на нем главный символ Масленицы – блины. Такую картинку можно украсить небольшой надписью с добрым пожеланием.

Поздравления с Масленицей

Пожелания на Масленицу так же, как и открытки, можно найти в интернете и переслать их тем, кто дорог. А можно придумать поздравление на Масленицу своими словами. Обычно в нем используются темы приближающейся весны, солнца, света, будущего счастья и, конечно, блинов!

Поздравляю с Масленицей! Желаю катиться по жизни так же радостно и беспрепятственно, как круглый блин! Чтобы все тревоги и несчастья сгорели в пламени вместе с масленичным чучелом! Будь счастлив!

С праздником Масленицы! Пусть на Масленичной неделе, да и после нее, все ладится, дело спорится, семья радует, погода веселит! Желаю, главное, здоровья, счастья, спокойствия в доме, успехов на работе и удачи по жизни!

Масленицу мы встречаем, Чучело зимы сжигаем. Праздник будет светлым пусть, И уйдет из жизни грусть!

Масленица наступила – ура! Желаю самых вкусных блинов, самых веселых гуляний, самых солнечных дней! Пусть здоровье не подводит, лицо всегда расплывается в улыбке, а из глаз брызжут лучики позитива! Все будет хорошо!

С наступившей Масленицей! Всего самого доброго тебе, твоим родным и близким! Чтобы в семье царили согласие и покой, дом был полная чаша, дети больше радовали, чем огорчали, а взрослые всегда находили общий язык! Как зима заканчивается, так пусть все тревожное и печальное уйдет и никогда больше не вернется!

Масленица – пир горой! Будем есть блины с икрой! С горочек кататься И в снегу валяться! Будем мы гулять гурьбой, Вместе веселиться, Радость, смех несет с собой Масленица-птица! Чучело зимы сгорит, Сгинут все печали! Масленица вдохновит На все, о чем мечтали!