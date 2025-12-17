Кислотные дожди: что это такое, как возникают и чем они опасны?

Израильско-американские бомбардировки иранских нефтяных объектов не только усугубляют ситуацию на нефтяном и газовом рынках, провоцируя скачок цен, но и чреваты экологической катастрофой. Одно из возможных последствий авианалетов и ракетных ударов по промышленным мощностям - кислотные дожди. Что такое кислотные дожди, где они бывают и чем опасны?

Что такое кислотные дожди?

Кислотные дожди или осадки - широкий термин, который подразумевает любую форму осадков с кислотным компонентом, например, серной или азотной кислотой, которые выпадают на землю из атмосферы как во влажном, так и в сухом виде. Кислотными могут быть:

дождь

снег

туман

град

пыль.

Почему возникают кислотные дожди?

Причина кислотных дождей - выброс в атмосферу диоксида серы и оксида азота. Эти два газа реагируют с водой, кислородом и другими веществами, содержащимися в воздухе, в результате чего образуется серная и азотная кислота. Источниками загрязнения, вызывающими кислотные дожди, могут быть:

продукты сжигания ископаемого топлива - угля, нефти, газа

выбросы транспортных средств и тяжелой техники

нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные предприятия.

В случае с Ираном сообщения о кислотных дождях, в частности, в Тегеране, начали поступать после того, как в окрестностях столицы в результате ракетных ударов были повреждены несколько нефтехранилищ и перерабатывающих мощностей.

Чем опасны кислотные дожди?

Кислотные дожди представляют собой экологическую проблему, поскольку они загрязняют все системы окружающей среды. Если говорить простыми словами, кислотными считаются осадки, pH (показатель кислотности) которых менее 5,6. Закономерность здесь такая: чем ниже pH, тем кислотнее дождь, снег или туман. Прежде всего кислотные дожди опасны:

для водных сред - ручьев, озер и водно-болотной местности. Многие виды растений и животных чувствительны к кислотности и погибают по мере снижения pH. Например, при pH ниже 5 многие виды рыб не способны развиться из икринок. Для лягушек критический уровень кислотности - 4.

Часто в местности, где проходят кислотные дожди, погибают деревья. Кислотные дожди вымывают алюминий из почвы, который вреден для растений и животных, а также минералы и питательные вещества, необходимые растениям для роста. Из-за кислотных туманов, в частности, листья и хвоя деревьев и кустарников становится коричневой, из-за чего они хуже поглощают солнечный свет и переносят низкие температуры.

Последствия кислотных дождей для инфраструктуры

Кислотные осадки, как влажные, так и сухие, вредят не только природе, но и инфраструктуре. Кислые частицы, попадая на здания, сооружения и любые другие поверхности, повреждают их, провоцируя коррозию и ускоряя разрушение камня и других материалов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на ремонт и техническое обслуживание дорог, зданий и мостов.

Как выглядит кислотный дождь в реальной жизни?

Кислотные осадки в виде дождя по внешнему виду ничем не отличаются от обычного дождя. При этом, вступая в реакцию с другими загрязняющими веществами, диоксид серы и оксид азота могут образовывать озон. Частицы газов и озон делают воздух менее прозрачным, затрудняя видимость. Это один из признаков высокой кислотности среды, определяют которую обычно с помощью анализов и тестов.

Где бывают кислотные дожди?

На Венере дожди бывают только кислотными из-за углекислого газа в атмосфере и облаков, состоящих из серной кислоты. На Земле первые кислотные дожди были зафиксированы в 1870х годах в Швеции, а 1960-1970 годах кислотные осадки были признаны серьёзной проблемой в Западной Европе и Северо-Восточной Америке. От кислотных дождей также страдают такие страны, как Индия и Китай. В России чаще всего кислотные дожди бывают в Свердловской, Мурманской и Челябинской областях. В марте 2026 года кислотные дожди также стали реальной угрозой для Ирана, где пострадала нефтегазовая инфраструктура.

Важно понимать, что кислотные дожди опасны не только для тех стран и регионов, в которых они формируются, но и для соседних государств, поскольку ветер разносит кислые соединения в атмосфере на сотни километров.

Чем опасны кислотные дожди для человека?

Кислотный дождь или купание в озере, пострадавшем от кислотных осадков, для здоровья человека не представляет угрозы. Гораздо более опасно, когда загрязняющие вещества, вызывающие кислотные дожди, диоксид серы и оксид азота оказываются в воздухе. Вступая в реакцию с другими веществами в атмосфере они образуют частицы сульфатов и нитратов, которые могут при дыхании попасть в лёгкие. Это, в свою очередь, может привести к осложнениям у людей, страдающих сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями.

Как защититься от кислотных осадков?

Чтобы снизить влияние кислотных осадков на организм, нужно придерживаться следующих рекомендаций: