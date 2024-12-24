Католическое Рождество 2025: традиции, чем отличается от православного и как поздравить

25 декабря католики (и не только) всего мира отмечают Рождество. Католическое Рождество во многом напоминает православное: это добрый, праздник со своими традициями. который стараются отметить в кругу семьи. Почему католическое Рождество 25 декабря, что готовят католики в этот день и как поздравить друзей и близких - рассказываем в нашем материале.

Почему католическое Рождество 25 декабря?

В 2025 году дата католического Рождества, как и всегда, 25 декабря. Она неизменна и была принята церковью в конце IV века. Однако это не означает, что дата Рождения Христа - 25 декабря. На самом деле, когда родился Иисус Христос, в Библии, в частности, не указано, а решение о назначении праздника на 25 декабря было принято для того, чтобы бороться с язычеством. Дело в том, что в Римской империи, где появилась христианская церковь, начиная с III века 25 декабря отмечался праздник Непобедимого Солнца, связанный с днем зимнего солнцестояния, а еще раньше - Сатурналии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем отличие 25 декабря и 7 января?

С точки зрения церкви 25 декабря и 7 января - это одна дата, просто в разных календарях. Единой датой празднования Рождества и у католиков, и у православных остаётся 25 декабря, однако в православной традиции в связи с тем, что церковный календарь (юлианский) отстает от гражданского (григорианского) на 13 дней, получается, что празднование приходится на 7 января.

Кто отмечает католическое Рождество?

Католическое Рождество отмечают верующие христиане по всему миру. В целом тех, кто празднует Рождество 25 декабря по григорианскому календарю относят к представителям западного христианства, среди которых помимо католиков, также лютеране, англикане, протестанты и методисты. Но есть и восточные христиане, включая румынскую, болгарскую, кипрскую, греческую, а также в последние годы украинскую церкви, которые отмечают Рождество 25 декабря. В США 25 декабря - официальный выходной, как и 24 и 26 декабря. В Европе, где тоже отмечают Рождество 25 декабря, выходных еще больше: с 24 по 2 января.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем отличается католическое Рождество от православного?

Рождество - один из самых ранних христианских праздников в мире, который отмечают почти 95% или около 1,6 млрд христиан вне зависимости от их принадлежности к определённой церкви. Разделение церквей произошло в середине XI века, и с тех пор существует два отдельных вида Рождества, которые хоть и прославляют Рождение Христа, всё-таки отличаются:

главное отличие католического Рождества от православного - в церковных богослужениях, которые проводятся накануне и в день праздника;

очень многие из рождественских традиций западного христианства совпадают с новогодними, а не с рождественскими традициями восточных христиан;

православному Рождеству предшествует 40-дневный пост, а католическому - адвент, который продолжается от 22 до 28 дней.

Какие традиции у католического Рождества?

История католического Рождества не менее насыщенная, чем история православного Рождества. За 16 веков, которые Европа, в частности, празднует Рождество, праздник из разряда шумных общинных торжеств перешел в категорию уютных и семейных. За столетия своего существования у католического Рождества помимо неизменной церковной службы появилось множество традиций из разных стран, которые со временем стали универсальными для всех. Что интересно, новые традиции продолжают возникать даже в XXI веке.

Рождественский вертеп - одна из самых старых традиций католического Рождества. Появилась она в Италии в конце IV века и представляет собой воспроизведение сцены Рождения младенца Христа в виде театрального представления, посредством живописи или скульптурной композиции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рождественское дерево - неизменный атрибут Рождества примерно с XVI века, который своим появлением обязан Германии.

Санта-Клаус, который приходит к детям в канун Рождества, 24 декабря, появился благодаря нидерландским мигрантам, которые поселились в Америке в XVIII веке и привезли с собой традицию дарить детям подарки в честь праздника Святого Николая.

Леденцы-трости, самая продаваемая сладость на рождественские праздники в Европе и США, впервые стали украшением американской рождественской елки в середине XIX века.

Адвент-календари - относительно новая рождественская традиция западного христианства. Первый адвент-календарь для детей был напечатан в 1903м году в Германии с тем, чтобы дети могли каждый день перед Рождеством открывать ”окошко” или ”дверь” на календаре и читать определённый отрывок из Библии.

Молоко и печенье для Санты начали оставлять американские дети в 1930е годы - в период Великой депрессии - в качестве благодарности за рождественское чудо в непростые для страны времена.

Уродливые свитера (ugly sweater) - рождественская традиция, которая стала популярной в Канаде в начале 2000х годов, а потом распространилась на весь мир.

Эльф на полке (elf on the shelf) - одна из самых современных рождественских традиций, которая появилась в 2005 году в США после публикации книги ”Эльф на полке: Рождественская традиция”. Согласно этой традиции, каждую ночь перед Рождеством, эльф отправляется к Санта-Клаусу, чтобы доложить ему о том, хорошо ли вел себя ребенок.

Что готовят на католическое Рождество?

На праздничный ужин в честь католического Рождества собираются 24 декабря - в рождественский сочельник. В каждой стране есть как свои особенные блюда праздничного стола, например, штоллен - рождественский кекс в Германии или ”рождественское полено” во Франции и Британии, так и универсальные фавориты: запеченная утка или индейка, картофель и овощи, холодные мясные закуски. В США, в частности, рождественский ужин мало чем отличается от того, который подают на День благодарения. Один из самых популярных рождественских напитков в Европе - это глинтвейн, а в США на праздники в последние годы предпочитают коктейли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как и когда поздравить с католическим Рождеством?

Празднование католического Рождества начинается 24 декабря и продолжается вплоть до Нового года, поэтому всех, кто отмечает праздник в декабре, поздравлять можно в течение всего этого времени. На католическое Рождество желают радости, весёлого времяпрепровождения, мира, любви и взаимопонимания. На английском поздравление с Рождеством звучит как ”Мэрри Крисмас”, а на немецком ”Фрое Вайнахтен!”