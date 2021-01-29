Эвтаназия: за и против, где разрешена и где запрещена

Александр Клемент

Одной из самых сложных этических дилемм современности остается эвтаназия. В России она официально запрещена законом, подпадает под действие УК и рассматривается как умышленное убийство. Расскажем, как религия относится к эвтаназии, где легализована эвтаназия или ассистируемый суицид, а также приведем аргументы сторонников и противников эвтаназии.

Основное противоречие лежит между правом человека распоряжаться своей жизнью и смертью и принципом, что жизнь священна и ее нельзя умышленно прерывать. В разных культурах и странах эти вопросы решаются по-разному, что и объясняет кардинальные различия в законодательстве. Общественное согласие по этому вопросу достигается крайне редко, и полемика продолжается.

Как религия относится к эвтаназии?

Ислам, христианство и иудаизм однозначно отвергают эвтаназию, считая ее недопустимым посягательством на святость жизни, дарованной Богом. В совместной декларации 2019 года представители этих религий призвали к полному запрету. Буддизм также не одобряет эвтаназию, рассматривая страдания как часть человеческого пути.

Соответственно, во многих странах с сильным влиянием религиозных традиций об эвтаназии не может быть и речи. Законы этих стран не содержат прямой ссылки на религию, но их позиция формируется в обществе под сильным религиозным влиянием.

Так, в Саудовской Аравии, ОАЭ и Иран законодательство основано на шариате, который строго запрещает любую форму эвтаназии, рассматривая ее как убийство.

Эвтаназия запрещена законом и в Казахстане, где представители ислама и православной церкви публично осудили процедуру, приравняв ее к убийству или самоубийству.

Польша - крайне консервативная католическая страна, где влияние церкви на общественную жизнь и законодательство очень велико. Здесь эвтаназия является уголовным преступлением.

Мальта - католическая страна, где эвтаназия запрещена. Здесь Церковь играет значительную роль в общественных дебатах. Правда, в прошлом году правительство вынесло вопрос эвтаназии на общественное обсуждение.

Аргументы в защиту эвтаназии

Право на самоопределение. Взрослый человек имеет право принимать решения о конце своей жизни, особенно когда речь идет о непереносимых страданиях. Уважение к личности включает и уважение к выбору умереть достойно. Этот аргумент доминирует в странах, где эвтаназия легализована (Нидерланды, Бельгия, Канада). Сострадание и милосердие. Жестоко позволить человеку продолжать испытывать некупируемую боль и страдания. Помощь в умирании рассматривается как акт милосердия и прекращение мучений, когда медицина бессильна. Этот довод часто звучит в случаях терминальных онкологических заболеваний, бокового амиотрофического склероза и других болезней с мучительным финалом. Достоинство. Болезнь может лишить человека всего, что составляет его личность и достоинство (самообслуживание, ясность сознания, контроль над телом). Эвтаназия позволяет уйти, сохранив достоинство и избавив близких от тяжелых воспоминаний о мучениях больного. Справедливость и реализм. Поскольку эвтаназия уже происходит нелегально, ее легализация позволит установить четкие правила, контроль и прозрачность, защитив и пациентов, и врачей.

Аргументы против эвтаназии

Святость и неприкосновенность жизни. Жизнь есть абсолютная ценность, дарованная Богом или прирожденное право. Умышленное прерывание жизни, даже по просьбе, является неприемлемым нарушением этого принципа. Это основа религиозных и многих светских консервативных позиций. Принцип "не навреди" и роль врача. Клятва Гиппократа прямо говорит: "Я не дам никому просимого у меня смертельного средства". Миссия медицины лечить и облегчать страдания, но не прекращать жизнь. Участие врача в эвтаназии подрывает доверие к профессии и ее фундаментальную этику. Риск злоупотреблений. Это один из самых сильных практических аргументов. Существуют опасения, что легализация добровольной эвтаназии со временем приведет к недобровольной. 3.1 Давление на уязвимых: пожилые, инвалиды или одинокие люди могут чувствовать себя обузой и "выбирать" смерть под давлением, и неважно, реальным или мнимым, семьи или общества. 3.2. Расширение критериев: опыт некоторых стран показывает тенденцию к расширению оснований для такого решения; с терминальных физических болезней на психические расстройства, деменцию, а в некоторых случаях и на "завершенность жизни" у пожилых, не являющихся больными. 3.3. Ошибки в диагнозе: возможны врачебные ошибки или появление новых методов лечения уже после смерти пациента. Альтернатива: развитие паллиативной помощи. Многие виды физических страданий можно эффективно купировать современной паллиативной помощью и хосписным уходом. Сторонники этого подхода считают, что при должном уходе и поддержке потребность в эвтаназии отпадает, а общество должно вкладывать ресурсы в помощь живущим, а не в помощь в умирании. Эта моральная дискуссия отражается в законодательстве конкретных стран, где так или иначе человеку разрешено использовать свое право на жизнь. Там процедура прописана в законе и доступна не только гражданам, но в некоторых случаях и иностранцам.

Где легализована эвтаназия или ассистируемый суицид?

Ассистируемое самоубийство - врач выписывает препарат, но последний шаг делает сам пациент.

Нидерланды (разрешено с 2002 года после 30 лет обсуждений впервые в мире). Условия: невыносимые страдания без надежды на улучшение, неизлечимое заболевание. Обязательно мнение двух независимых врачей. Возраст от 12 лет. С 12 до 16 лет требуется согласие родителей.

(разрешено с 2002 года после 30 лет обсуждений впервые в мире). Условия: невыносимые страдания без надежды на улучшение, неизлечимое заболевание. Обязательно мнение двух независимых врачей. Возраст от 12 лет. С 12 до 16 лет требуется согласие родителей. Бельгия (с 2002 года) Условия аналогичны Нидерландам, но в Бельгии нет возрастных ограничений для несовершеннолетних при условии их дееспособности и тяжелого неизлечимого заболевания. Также легализована эвтаназия по психическим страданиям, например в случаях невыносимых психических заболеваний.

(с 2002 года) Условия аналогичны Нидерландам, но в Бельгии нет возрастных ограничений для несовершеннолетних при условии их дееспособности и тяжелого неизлечимого заболевания. Также легализована эвтаназия по психическим страданиям, например в случаях невыносимых психических заболеваний. Люксембург (с 2009 года). Условия схожи с Бельгией и Нидерландами.

(с 2009 года). Условия схожи с Бельгией и Нидерландами. Канада (с 2016 года). Условия: серьезное и неизлечимое заболевание, болезнь или инвалидность, вызывающие невыносимые физические или психические страдания. С марта 2024 года рассматриваются запросы от люде, чьим единственным заболеванием является психическое расстройство. Доступна для граждан других стран (нерезидентов) при соблюдении строгих критериев.

(с 2016 года). Условия: серьезное и неизлечимое заболевание, болезнь или инвалидность, вызывающие невыносимые физические или психические страдания. С марта 2024 года рассматриваются запросы от люде, чьим единственным заболеванием является психическое расстройство. Доступна для граждан других стран (нерезидентов) при соблюдении строгих критериев. Испания (с 2021 года). Закон об эвтаназии разрешает как прямую эвтаназию врачом, так и ассистируемое самоубийство при тяжком и неизлечимом заболевании или серьезном хроническом заболевании, вызывающем постоянные невыносимые страдания.

(с 2021 года). Закон об эвтаназии разрешает как прямую эвтаназию врачом, так и ассистируемое самоубийство при тяжком и неизлечимом заболевании или серьезном хроническом заболевании, вызывающем постоянные невыносимые страдания. Новая Зеландия (с 2021 года). По итогам референдума вступил в силу закон об ассистируемом уходе из жизни. Условия: терминальное заболевание, вероятный срок жизни не более 6 месяцев, компетентность для принятия решения.

(с 2021 года). По итогам референдума вступил в силу закон об ассистируемом уходе из жизни. Условия: терминальное заболевание, вероятный срок жизни не более 6 месяцев, компетентность для принятия решения. Австралия . Легализована на уровне штатов: Виктория (2019), Западная Австралия (2021), Тасмания (2022), Квинсленд (2023), Южная Австралия (2023), Новый Южный Уэльс (2023). Условия: терминальное заболевание, срок жизни до 6-12 месяцев, взрослые дееспособные граждане.

. Легализована на уровне штатов: Виктория (2019), Западная Австралия (2021), Тасмания (2022), Квинсленд (2023), Южная Австралия (2023), Новый Южный Уэльс (2023). Условия: терминальное заболевание, срок жизни до 6-12 месяцев, взрослые дееспособные граждане. Колумбия (с 2015 года). Разрешена для лиц с тяжелыми заболеваниями, вызывающими сильные физические или психические страдания.

Страны, где разрешено только ассистируемое самоубийство

Швейцария . На законодательном уровне активная эвтаназия в Швейцарии запрещена, но предоставление средств для совершения самоубийства является законным, если действие, непосредственно приводящее к смерти, совершается самим желающим умереть. Особенности : не требуется терминальный диагноз. Доступно и для иностранцев . Это так называемый суицидальный туризм, в связи с чем в Швейцарии заканчивают свой путь многие иностранные граждане, в том числе и из России. Так сделал, например, основатель компании «ВымпелКом» Дмитрий Зимин. Эвтаназия в стране проводится некоммерческими организациями. Причина: невыносимые страдания (физические или психические)при дееспособности пациента. Важную роль играет оценка независимого врача.

. На законодательном уровне активная эвтаназия в Швейцарии запрещена, но предоставление средств для совершения самоубийства является законным, если действие, непосредственно приводящее к смерти, совершается самим желающим умереть. : не требуется терминальный диагноз. . Это так называемый суицидальный туризм, в связи с чем в Швейцарии заканчивают свой путь многие иностранные граждане, в том числе и из России. Так сделал, например, основатель компании «ВымпелКом» Дмитрий Зимин. Эвтаназия в стране проводится некоммерческими организациями. невыносимые страдания (физические или психические)при дееспособности пациента. Важную роль играет оценка независимого врача. Германия ( с 2020 года). Конституционный суд отменил запрет на профессионально ассистируемое самоубийство. Теперь оно разрешено в определенных условиях под строгим контролем.

с 2020 года). Конституционный суд отменил запрет на профессионально ассистируемое самоубийство. Теперь оно разрешено в определенных условиях под строгим контролем. Австрия (с 2022 года) Конституционный суд легализовал ассистируемое самоубийство для взрослых с тяжелым неизлечимым заболеванием или постоянной инвалидностью.

(с 2022 года) Конституционный суд легализовал ассистируемое самоубийство для взрослых с тяжелым неизлечимым заболеванием или постоянной инвалидностью. Частично в США. 10 штатов и округ Колумбия разрешают медицинскую помощь в смерти, включая: Орегон (первый, 1997), Вашингтон, Вермонт, Калифорния, Колорадо, Гавайи, Нью-Джерси, Мэн, Нью-Мексико, Мэриленд. Условия: терминальный диагноз (прогноз жизни меньше 6 месяцев), дееспособность, резидент штата.

Страны с неоднозначным статусом или декриминализацией

Португалия. Парламент принял закон об эвтаназии, но он был дважды заблокирован Конституционным судом на этапе рассмотрения, однако в мае 2023 года закон был принят. Италия: Конституционный суд в 2019 году декриминализовал помощь в самоубийстве в исключительных случаях. С 2023 года закон позволяет пациентам с неизлечимыми заболеваниями, получающим паллиативную помощь, но все еще испытывающим "абсолютные" страдания, обратиться за ассистируемой смертью после длительной процедуры оценки.

Парламент принял закон об эвтаназии, но он был дважды заблокирован Конституционным судом на этапе рассмотрения, однако в мае 2023 года закон был принят. Италия: Конституционный суд в 2019 году декриминализовал помощь в самоубийстве в исключительных случаях. С 2023 года закон позволяет пациентам с неизлечимыми заболеваниями, получающим паллиативную помощь, но все еще испытывающим "абсолютные" страдания, обратиться за ассистируемой смертью после длительной процедуры оценки. Франция. В 2024 году принят закон о "помощи в умирании", которую нельзя назвать ни эвтаназией, ни ассистируемым самоубийством в чистом виде. Взрослые дееспособные пациенты с неизлечимым заболеванием, вызывающим невыносимые физические или психические страдания, смогут получить летальный препарат, который примут либо они сами, либо, если неспособны, врач или близкий человек. 27 мая 2026 Национальное собрание во Франции проголосовало за легализацию ассистированного умирания или эвтаназии. Это решение знаменует значительное изменение в подходе к медицинским, этическим и правовым вопросам, связанным с концом жизни. После месяцев общественных дебатов, консультаций с медиками и правозащитниками парламент одобрил законопроект, предоставляющий смертельно больным гражданам право на медицинскую помощь в завершении своей жизни.

Характерно, что в некоторых странах, где эвтаназия запрещена на законодательном уровне, таких, как Россия, Азербайджан, Казахстан, иногда звучат призывы к пересмотру существующего закона с целью некоторых послаблений в исключительных случаях. Так, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала гуманной процедуру эвтаназии для смертельно больных пациентов, добавив, что выступает не как омбудсмен, а как человек.

Несмотря на довольно большое количество стран, где процедура разрешена, сам процесс во избежание злоупотреблений и других негативных аспектов, включает в себя множество ступеней и неоднократный добровольный запрос, а также обязательные условия:

Мнение нескольких независимых врачей (часто включая психиатра).

Проверка на дееспособность и отсутствие давления.

Обязательное информирование о паллиативной помощи как альтернативе.

«Период ожидания» от нескольких дней до месяцев

Как бы то ни было, проблема добровольного ухода из жизни остается крайне сложной. Этот вопрос и связанная с ним дискуссия не сводится к простому выбору между "свободой" и "запретом". Она упирается в более глубокие темы: где проходит граница между правом на смерть и ценностью жизни; может ли общество разрешить такое глубоко личное решение, не ставя под угрозу других своих членов; что больше соответствует роли врача и цели медицины. Но решение остается за самим человеком, и в этом заключается его право на выбор.