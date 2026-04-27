Что такое Кааба: где находится, что внутри и снаружи, и почему это священное место?

Ежегодно до 2 млн мусульман со всего мира собираются в Мекке накануне праздника Курбан-байрам, чтобы совершить хадж, одним из ритуалов которого является обход Каабы - таваф. Что такое Кааба, почему она квадратная и черная, что находится внутри и как она стала самым священным местом мусульман?

Для всех мусульман Кааба - самая главная святыня на Земле: на нее ориентируются во время намаза, хоронят мертвых в ее направлении и стараются посмотреть на нее вживую хотя бы раз в жизни.

Что такое Кааба?

Кааба - это сооружение в форме куба (само слово ”Кааба” с арабского переводится как ”куб”) высотой в 13 метров, длиной в 12,8 метра и шириной в 11 метров. Материал, из которого построена Кааба, это гранит и мрамор. Ориентирована Кааба таким образом, что ее углы приблизительно соответствуют сторонам света. Если говорить простыми словами, Кааба - мусульманская святыня, в направлении которой молится каждый, кто исповедует ислам. Направление в сторону Каабы называется кибла. Для точного определения Каабы используется такой инструмент как компас Киблы, который доступен как в форме реального прибора, так и онлайн-инструмента.

Где находится Кааба?

Кааба, самое священное место для мусульман, находится в Мекке, в самом центре внутреннего двора мечети Аль-Харам. Мекка - город в Саудовской Аравии, центр паломничества, доступ в который открыт только тем, кто исповедует ислам. Ежегодно Мекку, колыбель ислама, ради умры (малого паломничества) и хаджа посещают более 20 млн мусульман со всего мира.

История создания Каабы

Мало что известно о том, как появилась Кааба, которую также называют Домом Аллаха. Некоторые мусульманские богословы утверждают, что Кааба - место, где молились ангелы до того, как Всевышний создал человека. Еще одна версия гласит, что изначально Каабу построили Адам и Ева после того, как были изгнаны из Рая. После потопа Кааба была разрушена: единственное, что от нее осталось, это фундамент. Заново отстроили Каабу по указанию Аллаха пророк Ибрахим и его сын, Исмаил. Всевышний велел Ибрахиму и Исмаилу совершать паломничество и жертвоприношение, и передать эти заветы своим потомкам. Однако спустя какое-то время их потомки стали поклоняться идолам.

Вплоть до принятия ислама Кааба была местом идолопоклонничества - внутри здания находились сотни статуй ложных богов. После того как Аравийский полуостров принял ислам, пророк Мухаммад велел убрать всех идолов и восстановить Каабу как место, где можно поклоняться только одному Богу - Аллаху. Это произошло примерно в 630 году. Дважды в VII веке Кааба разрушалась и отстраивалась, дважды проводилась реконструкция Дома Аллаха - в 1629 и 1996 году. В ходе реконструкции 1996 года были полностью заменены все материалы сооружения, кроме камней, из которых она была изначально сложена.

Кааба и Черный камень

Черный камень Мекки или Черный камень Каабы вмурован в восточную стену Дома Аллаха и сам по себе считается объектом поклонения мусульман. Сегодня он состоит из трех больших частей и нескольких фрагментов в каменном кольце и серебряном обрамлении. Мусульмане считают, что Черный камень (Хаджар аль-Асвад по-арабски) был ниспослан с неба. По одной из версий, камень дал Адаму Всевышний, когда тот был изгнан из Рая, и изначально он был белым, но от грехов паломников, которые неизменно его целуют, он стал черным.

Считается, что пророк Мухаммад установил камень за 5 лет до первого откровения, когда Кааба еще была местом идолопоклонничества. Есть хадисы, подтверждающие, что Мухаммад касался и трогал камень, но нет хадис, подтверждающих, что прикоснувшись к нему, можно избавиться от грехов. Восточный угол, в котором находится Черный камень, место, откуда начинается и завершается обход Каабы против часовой стрелки - таваф.

Что внутри Каабы?

Интерьер Каабы довольно скромный: внутри святыни мусульман находятся три деревянных опоры, поддерживающих крышу, лестница, ведущая на крышу и небольшой стол со встроенными ящиками для хранения благовоний. С потолка свисают светильники. Стены и пол покрыты мрамором. Верхняя часть стен задрапирована зеленой тканью. С северной стороны Каабы - золотая дверь, которая находится в двух метрах от уровня земли. Трехметровая дверь шириной в два метра выполнена из 280 килограммов чистого золота. В основном дверь открывается дважды в год для церемониальной уборки Каабы. Паломники, обходя Каабу, стараются дотронуться до золотой двери.

Внутри Каабы могут разместиться около 50 человек, однако зайти в Дом Аллаха, в котором во времена Пророка молился сам Мухаммад и его сподвижинки - сахабы, могут далеко не все. Сегодня в Каабу могут попасть лидеры исламского мира, мусульманские священнослужители, хранители святыни и люди, поддерживающие в ней порядок, а также особые гости правительства Саудовской Аравии по особому случаю или приглашению.

Почему Кааба черного цвета?

Кааба полностью задрапирована черной тканью-покрывалом из чистого шелка - кисвой. Точно неизвестно, когда Каабу начали закрывать тканью, но, вероятно, эта традиция сложилась еще в доисламские времена с тем, чтобы защитить святыню и придать ей красивый вид. По одной из версий, первым, кто накрыл Каабу, был сам пророк Исмаил.

Кисва Каабы не всегда была черной и не всегда из шелка. Материал и цвет определялся историческим периодом: покрывало Каабы делали из льна, хлопка, шерсти и даже кожи и шерсти животных в доисламскую эпоху, оно успело побывать белым, зеленым, желтым и красным.

Современная кисва шьется на специальной фабрике в Мекке, где над ней работают 240 человек. Весит кисва из шелка около 910 килограммов вместе с вышивкой из золотой и серебряной нити. Цена кисвы, которая меняется раз в год, более $ 6,5 млн.

Надписи на кисве - это фразы из Корана, а также шахада - исламское провозглашение веры.

Кисва, которую снимают, возвращается на фабрику, где ее сшили. Там ее аккуратно разрезают, и самые ценные части с вышивкой сохраняются: некоторые кусочки отправляются в исламские музеи, а некоторые - правительственным чиновникам, организациям и даже посольствам на территории Саудовской Аравии.

Почему Кааба считается священным местом?

Кааба стала священным местом мусульман, благодаря своей истории и религиозной важности. Мусульмане верят, что пророк Ибрахим и его сын Исмаил построили Каабу в качестве первого места моления Аллаху. Тогда Кааба стала символом монотеизма.

Святыней ислама Кааба стала благодаря пророку Мухаммаду, который утвердил важность сооружения своими действиями и ритуалами. Он подчеркивал важность Каабы как духовного центра ислама и сделал ее точкой притяжения молитв мусульман всего мира.